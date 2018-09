“Tässä voi jo laitostua” – osa kokoomuksen edustajista pohtii jatkoa

Kokoomuksen kansanedustajista valtaosa haluaa jatkaa työtään politiikassa ja on aikeissa asettua ehdolle kevään eduskuntavaaleissa 2019. Seitsemän pohtii vielä asiaa ja kaksi on jättämässä eduskunnan.

Nykypäivä selvitti kokoomusedustajien näkemyksiä sähköpostitse lähetetyllä kyselyllä. Osa tiedoista kerättiin myös puhelimitse tai muuta kautta.

Kokoomuksella on eduskunnassa tällä hetkellä 38 kansanedustajaa, joista 29 on ilmoittanut halustaan jatkaa. Ehdokasasettelu on kokoomuspiirien vastuulla, mutta käytännössä istuville kansanedustajille löytyy tilaa listoilta.

Nykyisistä kokoomusministereistä kaikki haluavat jatkaa politiikassa ja ovat aikeissa asettua ehdolle seuraavissakin eduskuntavaaleissa.

– Motivaatio korkealla, ilmoittaa opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen kyselyssä.

Politiikassa aikovat jatkaa edelleen monet kokoomuskonkarit, kuten vuodesta 1975 eduskunnassa istunut Ilkka Kanerva sekä niin ikään pitkäaikainen kansanedustaja Ben Zyskowicz. Jatkohaluja löytyy myös monilta ensimmäisen kauden kansanedustajilta sekä kesken kauden ryhmään tulleilta.

– Yhdessä vaalikaudessa pääsee hyvin alkuun, mutta kestävimmät tulokset tehdään pidemmällä sitoutumisella, katsoo vuoden 2015 vaaleissa eduskuntaan noussut Wille Rydman.

– Kaakkois-Suomen piiri tekee päätöksiä. Olen käytettävissä, ilmoittaa sinisistä loikannut Kaj Turunen.

– Tunnen edelleen poltetta saada Suomen ja ihmisten asiat kuntoon, perustelee jatkohalujaan Sanna Lauslahden tilalle varasijalta kokoomusryhmään kevättalvella noussut Raija Vahasalo.

Kokoomuspiirit järjestävät syksyn mittaan kokouksia, joissa asetetaan ehdokkaita. Kokoomukselle merkittävä Uudenmaan piiri järjestää esimerkiksi piirikokouksensa 27.10.2018. Listoja on mahdollista täydentää 5.3.2019 saakka.

Ehdokkuuttaan Nykypäivän kyselyssä vielä harkitsevat sanovat ilmoittavansa päätöksestään alkusyksystä tai syksyn mittaan. Näin myös eduskunnan nykyinen puhemies Paula Risikko, joka ei ole vielä päättänyt, haluaako jatkaa politiikassa.

– Pohdin asiaa. Päätös syntyy myöhemmin syksyllä. Kovasti on tullut kannustusta jatkaa, sanoo Risikko.

Eduskuntavaaliehdokkuuttaan niin ikään harkitseva kokoomuksen ryhmäjohtaja Kalle Jokinen kertoo pohtivansa vielä muutamia vaihtoehtoja ja ilmoittavansa asiasta alkusyksystä.

Kansanedustaja Sinuhe Wallinheimo arvioi Nykypäivälle “hyvin todennäköisesti” aikovansa jatkaa:

– Vakava harkinta päällä. Syyskuun alkuun mennessä ratkaisut, hän kertoi. Wallinheimo tiedotti myönteisestä päätöksestään eilen.

“Tarvitaanko vai eikö tarvita”

Kansanedustaja Eero Lehti sanoo, ettei ole tehnyt vielä päätöstä “suuntaan tai toiseen”.

– Riippuu monesta asiasta, minkälainen kokoomuksen Uudenmaan tilanne syksyn mittaan näyttää olevan. Tarvitaanko vai eikö tarvita. Ei minulla ole mitään kansanedustajan työtä vastaan, se on mielekästä työtä, mutta toisaalta kolme kauttakin on aika pitkä aika. Tässä on mahdollisuus jo laitostua, Lehti pohdiskelee.

– En tiedä vielä. Mietin erilaisia vaihtoehtoja, ilmoittaa Jaana Pelkonen kyselyssä.

Istuvista kansanedustajista eduskunnan aikovat jättää Pertti Salolainen ja Lenita Toivakka. Ehdokkuuttaan “syvällisesti pohtinut” Salolainen ilmoitti jo kesäkuussa Turun puoluekokouksessa, että aikoo osallistua jatkossakin eduskuntavaaleihin, mutta äänestäjänä. Virallisesti hän kertoi asiasta vielä viime viikolla julkaisemassaan tiedotteessa.

Kansanedustaja Lenita Toivakka ilmoitti luopumisestaan viime viikolla julkaistussa blogissaan, jossa hän avasi myös syitä päätökseensä.

“Olen saanut politiikalta paljon. Huomaan kuitenkin, ettei sydämeni polte ja into ole enää sama kuin kaksitoista vuotta sitten. Politiikassa on myös osattava väistyä oikeaan aikaan”, Toivakka kirjoitti.

Toivakan mukaan hänen uskonsa politiikkaan on “edelleen vahva”, mutta kirjoituksessaan hän purki myös turhautumistaan siihen, miten “Suomelle välttämättömiä uudistuksia jarrutellaan vuodesta toiseen” viitaten esimerkiksi sote-uudistukseen ja kannustinloukkujen purkamiseen.

Politiikassa täysillä työtä tekeminen on Toivakan mukaan myös “hyvin kuluttavaa ja välillä läheiset kärsivät ja oma jaksaminenkin on kovilla”.