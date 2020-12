Tässä tulevat Euroopan ensimmäiset rokotteet – ”Pian kaikille”

Ensimmäiset koronarokotteet lähetetään kaikkiin Euroopan unionin jäsenmaihin samanaikaisesti, Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen kirjoittaa Twitterissä.

Julkaisunsa yhteydessä hän on jakanut Euroopan komission äskettäin julkaiseman tiedotteen. Sen mukaan ensimmäiset koronarokotteet on lähetetty kaikkiin 27:ään Euroopan unionin jäsenmaahan, jotta rokotukset voidaan aloittaa.

Von der Leyenin mukaan ensimmäiset eurooppalaiset tullaan rokottamaan lähipäivien aikana.

– Rokotteet ovat saatavilla kaikille pian. Voitamme yhdessä pandemian, von der Leyen kirjoittaa.

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) December 24, 2020