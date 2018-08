Tämä on Kalashnikov – Venäjän sähköauto

Venäläinen aseyhtiö Kalashnikov on julkistanut konseptin uudesta sähköautosta, jonka kerrotaan olevan tarkoitus haastaa Elon Muskin Tesla-automallit.

CV-1 pohjautuu neuvostoliittolaisen Izh-viistoperäauton runkoon. Yhtiön mukaan sen 90 kWh -akku mahdollistaa 350 kilometrin toimintasäteen. Auto kiihtyy sadan kilometrin tuntivauhtiin kuudessa sekunnissa.

– Aiomme kilpailla juuri Teslan kanssa, sillä pidämme sitä onnistuneena sähköautoprojektina. Yritämme ainakin pysytellä sen perässä, Kalashnikovin tiedottaja Sofia Ivanova sanoo RBC-sivustolle.

The Moscow Times -lehden mukaan on epäselvää, ovatko CV-1:n ominaisuudet miltään osin Teslan automalleja parempia.

Russian arms maker #Kalashnikov on Thursday presented its new electric car inspired by a rare 1970s model, saying the new technology will rival #ElonMusk's Tesla pic.twitter.com/OMWACQrIQ2

