Tässä taivaalta putoaa yli 30000 taimenta

Science Alert kertoo jutussaan viraalivideoista, joissa pariin sataan korkealla USA:ssa sijaitsevaan järveen istutetaan muun muassa taimenia.

Utahin luonnonvaraviraston työskentelytapa ei ole meillä tuttu. Videolla lähetetään 35 000 pientä kalaa elämänsä ilmalennolle pienestä Cessna-lentokoneesta.

Muutaman senttimetrin pituisiksi jo ehtineet kalat laskeutuvat viranomaisen mukaan yllättävän pehmeästi veteen, ”kuin lehdet tuulessa”.

Jokaisesta pudotuksesta eloon jää 95 prosenttia kaloista. Taimenen lisäksi mukana on nieriää ja harjusta. Lentäjät lentävät niin matalalla kuin mahdollista.

Ennen lentokoneiden käyttöä ihmiset ja hevoset kantoivat kalat korkeille syrjäisille vuoristojärville. Tämän sanotaan olleen kaloille vielä stressaavampaa.

FISH DROP: Thousands of fish were dropped from a plane into lakes near Bicknell, Utah July 6. The goal is to restock the lakes, which are only accessible by plane. The Utah Division of Wildlife Resources says, "survival of aerial-stocked fish is incredibly high." pic.twitter.com/7Q3RFPHLsE

— KCTV5 News (@KCTV5) July 13, 2021