Tässä riistalle hyvä punaviini – Amarone jää kakkoseksi

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Punaporvari rakastui Amaroneen, mutta liekki on vaimentunut.

Intohimoisen suhteen varjopuolena voi pitää sitä, että riehuva roihu palaa nopeasti loppuun.

Näin kävi myös minun Amarone ihastukselleni. Viini on mielestäni liian tuhti muualle kuin juustopöytään. Tämä aiheuttaa kaltaiselleni snobin alulle pieniä sosiaalisia ongelmia näin syksyisin, sillä moni tarjoaa sitä mielellään liharuokien kanssa.

Amaronelle persoille riistan syöjille suosittelen tämän viinin pikkuveljeä Ripassoa. Siinä on miltei kaikki Amaronelle tunnusomaiset ominaisuudet, joskin hieman laimennettuna. Parasta kuitenkin on, että niin alkoholiprosenttia kuin hintalappua on laimennettu kunnolla.

Oivasta perus-Ripassossta käy vaikkapa Zenaton Ripassa Valpolicella Superiore (20,90). Se edustaa tyylisuunnassaan keskihintaista vaihtoehtoa. Jotta Ripassoista saa niiden ominaismaut parhaiten irti, on syytä välttää kaikkein halvimpia noin 13 euron viinejä.

Mitä muita Riapassoja Punaporvari suosittelee? Lue koko juttu ilmaiseksi kirjautumalla. Kirjautua voi Facebook-tunnukilla.