Tässä pari pörssirakettia vuoden lopun kunniaksi

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Helsingin pörssissä ja maailmalla on tänä vuonna nähty muutama huikea kurssinousu.

Pörssi on Kauppalehden mukaan ollut lämpöisenä viime aikoina. Tuntuvia nousuloikkia on nähty monen pienenkin yhtiön osalta.

Viime päivinä takoista, uuneista ja kiukaista tunnetun Tulikiven kylki on hehkunut pörssissä todella punaisena.

Parissa viikossa Tulikiven A-osakkeen kurssi on noussut pari sataa prosenttia. Markkina-arvo on noussut vajaasta 10 miljoonasta eurosta selvästi yli 20 miljoonaan euroon. Suhteessa tuloskuntoon yhtiön arvostustaso on huikea.

Kovinta tuottoa tänä vuonna on kuitenkin antanut Helsingin pörssissä Enersense jonka kurssi on noussut vuoden alusta vajaat 400 prosenttia.

Maailmalla on silti nähty hurjempiakin kurssinousuja. BBC kertoo, että Elon Muskin sähköautofirman kurssi on noussut yli 700 prosenttia tänä vuonna, ja siitä on tullut markkina-arvoltaan maailman arvokkain autonvalmistaja.

Pitkäaikaisille sijoittajille Teslan kyyti on ollut melkoista vuoristorataa siitä lähtien kun yhtiö listautui vuosikymmen sitten. Toisaalta kyyti on BBC:n mukan ollut erittäin tuottoisaa niille, jotka ovat pitäneet sijoituksensa yhtiössä.

Helsingin pörssi oli keskiviikkona iltapäivällä hyvin loivassa laskussa. Lähellä nollatasoa liikuttiin myös Euroopan suurissa pörsseissä Lontoossa, Pariisissa ja Frankfurtissa.