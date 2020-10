Tässä ovat Viron armeijan uudet ”Moukarit”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Panssarihaupitsit ovat yksi Viron merkittävimmistä viimeaikaisista asehankinnoista.

Ensimmäiset Etelä-Koreasta Viroon hankitut K9 Thunder -panssarihaupitsit on esitelty medialle tällä viikolla Länsi-Virumaalla. Viron puolustusministeriön mukaan maahan elokuussa saapuneet panssarihaupitsit on nyt luovutettu 1. jalkaväkiprikaatin tykistöpataljoonalle.

Puolustusministeri Jüri Luik luonnehtii K9-hankintaa hyväksi esimerkiksi yhä monimutkaisemmaksi käyneestä suorituskykyjen kehittämisestä heijastusvaikutuksineen.

– Kaksi vuotta sitten käynnistetty prosessi on saavuttanut vaiheen, jossa voimme aloittaa haupitsien teknisen adaptoinnin niiden sopeuttamiseksi täydellisesti tarpeisiimme. Tämä on yksi puolustusvoimiemme viime vuosien tärkeimmistä asehankinnoista, jonka keskeisenä tarkoituksena on vahvistaa kykyä kauaskantoiseen tulenkäyttöön, Viron yleisradioyhtiö ERR:n siteeraama Luik sanoo.

Viron puolustusvoimille on tilattu Etelä-Koreasta kaikkiaan kahdeksantoista K9 Thunder -panssarihaupitsia, jotka toimitetaan maahan kolmen vuoden kuluessa. Kaupan kokonaishinta on ERR:n mukaan 83 miljoonaa euroa.

Hankintaa koordinoiva everstiluutnantti Kaarel Maesalu kertoo K9-järjestelmän aikanaan korvaavan 1, jalkaväkiprikaatin käytössä nykyisin olevat 155 millimetrin kenttätykit.

Tuttu myös Suomessa

Myös Suomi päätti vuonna 2017 hankkia 48 vähän käytettyä K9 Thunder -panssarihaupitsia Etelä-Koreasta. Hankinta toteutettiin osana maavoimien operatiivinen tykistö -hanketta, jonka tavoitteena oli löytää kauaskantoinen ja liikkuva tykistöjärjestelmä operatiivisten joukkojen toiminnan tehokkaaksi tukemiseksi. Suomessa järjestelmä kantaa lisänimeä Moukari.

Kun silloinen puolustusministeri Jussi Niinistö allekirjoitti panssarihaupitseja koskevan hankintasopimuksen Etelä-Korean Soulissa helmikuussa 2017, samassa yhteydessä allekirjoitettiin myös Viron myöhempää vastaavaa hankintaa tukeva pöytäkirja.

Niinistö kuvasi Moukari-hankintaa tuoreeltaan tärkeäksi osaksi Suomen maavoimien kaluston modernisointia.

– Nyt on hankintojen näkökulmasta maavoimien vuoro. Haupitsihankinta on merkittävä askel maavoimien tulivoiman ja kenttätykistön kehittämisessä, Niinistö totesi.

Ensimmäinen Suomeen toimitettu K9 Thunder -panssarihaupitsi esiteltiin yleisölle kenttätykistön ja Tykistökoulun satavuotisjuhlan yhteydessä helmikuussa 2018 Helsingin Senaatintorilla.

K9:n kantama on Maavoimien mukaan yli 40 kilometriä ja toimintasäde 480 kilometriä.