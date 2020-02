Tässä on Vladimir Putinin salattu tytär, johtaa tekoälylaitosta

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Presidentin tyttärien henkilöllisyydet on pyritty salaamaan.

Moskovan yliopiston uuden tekoälylaitoksen johtajaksi on nimetty nainen, joka on tiettävästi Venäjän presidentti Vladimir Putinin tytär. Asiasta kertovat The Moscow Times ja Vedomosti.

Kyseessä on 33-vuotias Katarina Tihonova, joka on työskennellyt tähän asti Moskovan valtionyliopiston Innopraktika-tutkimusprojektin johtajana. Säätiön tarkoitus on tukea tiedettä ja innovaatioita Venäjällä. Sen suurimpia asiakkaita ovat venäläinen öljy-yhtiö Rosneft ja ydinvoimayhtiö Rosatom.

Uuden tekoälylaitoksen on määrä aloittaa toimintansa tämän vuoden toukokuussa. Presidentti Putin kuvaili kesäkuussa laitosta yhdeksi keskeisimmäksi työkaluksi kansallisen tekoälystrategian kehittämisessä.

Putinilla on tiettävästi kaksi tytärtä joiden henkilöllisyydet on pyritty salaamaan. Eri mediat ovat kuitenkin paljastaneet Tihonovan olevan presidentin tytär. Putin ei ole koskaan myöntänyt asiaa.

Tihonovasta on tihkunut julkisuuteen tietoja myös aiemmin. Hänen tiedetään olleen naimisissa yritysjohtaja Kirill Shamalovin kanssa. Shamalov on presidentti Putinin lähipiiriläisen ja ystävän Nikolai Shamalovin poika. Vanhempi Shamalov on Venäjän eliitin pankkina pidetyn Bank Rossijan osakas.