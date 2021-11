Tässä on USA:n mystinen lennokki ”Valkoinen lepakko”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

RQ-180-lennokin lempinimi viittaa 1990-luvun hittikomediaan.

Yhdysvaltain ilmavoimat on julkaissut uusia vihjeitä salaperäisenä pysyneestä RQ-180-lennokkihankkeesta.

Tiedot ovat toistaiseksi pohjautuneet muutamaan rakeiseen kuvaan Filippiineiltä ja Kaliforniasta. Ilmavoimien innovaatioita ja historiallista kehitystä koskeneella videolla todetaan, että ”kuumailmapallot ja kaksitasot on korvattu valkoisilla lepakoilla”.

Toistaiseksi tuntemattomasta lennokista esiteltiin samalla mallinnuskuva. National Interest -lehden mukaan viittaus on tuskin sattumaa, sillä RQ-180:n lempinimi Edwardsin lentotukikohdassa on ”suuri valkoinen lepakko” eli Shikaka. Kyseessä on viittaus Ace Ventura 2 -komediaelokuvaan.

Uuden hankkeen arvioidaan vastaavaan strategisen tiedustelun tarpeisiin ja erityisesti SR-71 Blackbird -konemallin poistumiseen käytöstä vuosituhannen vaihteessa. RQ-180:n on arveltu lentävän yhteistyössä muiden hävittäjien kanssa ja tehostavan niiden tilannekuvaa.

Häivelennokki voisi tunkeutua vihollisen ilmatilaan ja antaa lisätietoja muun muassa ilmatorjuntajärjestelmien sijainnista.