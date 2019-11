Tässä on RQ-4D – Naton jättilennokki Euroopassa

Amerikkalaistekoinen Global Hawk on 15-metrinen tiedustelulennokki.

Ensimmäinen Naton viidestä RQ-4D -jättilennokista on laskeutunut Eurooppaan.

Kone saapui Italian Sisilian Sigonellan lentotukikohtaan torstaina. Yhdysvaltain ilmavoimien Northrop Grumman Block 40 Global Hawk -lennokista kehitettyjä lennokkeja käytetään erityisesti havainnointiin ja tarkkailemiseen.

Koneen AGS-järjestelmän kerrotaan parantavan havainnointia ja antavan tukea monenlaisille operaatioille. Niitä ovat esimerkiksi maajoukkojen ja siviiliväestöjen suojelu, rajavalvonta ja meriturvallisuus, terrorismin vastaiset operaatiot, kriisinhallinta ja humanitaarinen apu luonnonkatastrofien yhteydessä.

Kyseessä on yksi Naton suurimmista miehittämättömistä tarkkailulennokeista. Se pystyy lentämään äärimmäisissä korkeuksissa jopa 30 tuntia.

Today in area

🔢 Thread

2019-11-21

1308z ⏱️ 14:08 CET

✈️ 🇺🇸 UAV RQ4 Global Hawk c/s #UAVGH000 departed from USA, orbiting off Sicily (tracked with 'virtual' italian ICAO hexcode #33FD6A). pic.twitter.com/oIWdda63wB

— Sergio Scandura (@scandura) November 21, 2019