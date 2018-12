Tämä on maailman paras passi

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Japani kiilasi maailman kärkeen.

Japanin passi on maailman vaikutusvaltaisin, paljastaa Henley Indexin tuottama tutkimus.

Saatuaan viisumittoman pääsyn Myanmariin lokakuussa, Japani ohitti maailman kärkeä pitäneen Singaporen maailman vaikutusvaltaisimman passin paikalta. Nykyään japanilaiset nauttivat vapaasta viisumista tai saapuessa saatavasta viisumista jo 190 maassa.

Kolmantena listassa on Saksa yhdessä Ranskan ja Etelä-Korean kanssa. Näissä maissa viisumiton matkustusvapaus on 188 eri maassa. Myös Suomi komeilee listan kärkipäässä sijalla neljä, jopa ennen Yhdysvaltoja ja Britanniaa.

Suurimman nousun 2010-luvulla liikkumisvapaudessa on tehnyt Arabiemiraatit, joka on noussut 12 vuodessa yli 40 sijaa ylöspäin. Venäjä sen sijaan on pudonnut listalla 47. paikalle kansainvälisen politiikan kiristyessä.

Henley Index on kansalaisten liikkumisvapauteen perustuva indeksi, joka päivittyy reaaliajassa ympäri vuoden.