Tässä on ”Kolossi”-robotti, Notre Damen palomiesten salainen ase

Tulen- ja vedenkestävä robotti säästi ihmishenkiä Notre Damen tulipalossa.

Kun Pariisin palokuntaprikaatti joutui tekemään kivuliaan päätöksen palomiesten vetäytymisestä, prikaatin komentajalla Jean-Claude Galletilla oli ässä hihassaan. ”Kolossiksi” kutsuttu, tankkimainen robotti, lähetettiin Notre Damen liekkeihin, kertoo The Washington Post.

Ranskalaisen Shark Roboticsin kehittämä Kolossi on lähes metrin levyinen ja noin 1,6 metriä korkea robotti. Se kykenee kannattelemaan noin 550 kiloa painoa ja sitä voidaan ohjata parhaimmillaan 30 metrin päästä. Robotti on veden- ja tulenkestävä ja se pääsee useimmat portaat ylös.

Robotti suihkutti moottoroidulla vesitykillä katedraalin seiniä. Vesisuihkun voima oli parhaimmillaan yli 660 gallonaa minuutissa. Gallet kiittelee robottia siitä, että sen työn tuloksena katedraalin lämpötila laski, jonka ansiosta Kolossi säästi useita ihmishenkiä.

Kolossin sankarillinen rooli Notre Damen pelastamisessa merkitsee uuden, robotteja hyödyntävän palokunta-aikakauden alkua. Asiantuntijat sanovat, että useat maat ja organisaatiot ovat alkaneet kehittää Kolossin kaltaisia koneita palomiesten avuksi.

Palomiesrobotit tarjoavat palokunnille uuden, kehittyneen apuvälineen, jonka avulla voidaan pitää ihmiset poissa vaarallisista olosuhteista. Lisäksi robotit tarjoavat vaihtoehdon vanhanaikaiselle ja painavalle paloletkulle, joka viedään vaaralliseen, romahtavaan rakennukseen.

Kolossi on vielä tähän asti ainut palomiesmäinen robotti, jota voidaan käyttää tositoimissa. Yhdysvaltalaisen Lockheed Martin on puolestaan kehittänyt Fire Ox -nimisen robottimaisen paloauton, jota ohjataan peliohjaimen tyylisellä kaukosäätimellä. Lisäksi Yhdysvaltain laivasto on alkanut testaamaan puolentoista metrin korkuista, terminaattorin kaltaista humanoidirobottia, jonka on tarkoitus taistella tulipaloja vastaan.

Jensen Hughesin turvallisuustekniikkaan ja -konsultointiin keskittyvän yhtiön varapääjohtaja Brian Lattimer kertoo WP:lle, että yksi robottien haittapuolia on se, että ne toimivat parhaiten avoimissa tiloissa, kuten varastotiloissa tai tilavissa katedraaleissa. Ajan kuluessa koneet tullaan varustelemaan niin, että ne voivat toimia itsenäisemmin.

– Tulevaisuudessa meillä tulee olemaan yhteistyökykyinen maassa ja ilmassa toimiva robottitiimi, joka työskentelee läheisesti ihmisten kanssa vähentäen ihmishenkien vaarantumista, Lattimer sanoo.