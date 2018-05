Tässä on kokoomuksen oma Vapaus-olut – tulee myyntiin kauppoihin

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kokoomusolutta pääsee maistamaan ensiksi kesäkuun puoluekokouksessa.

Kokoomus lanseeraa kesäkuun puoluekokouksessa oman Vapaus-oluen. Pyynikin käsityöläispanimon valmistaman oluen pohjana on viime vuonna maailman parhaaksi olueksi omassa sarjassaan valittu Pyynikin Mosaic Lager. Vapaus-olueen on lisätty mausteeksi aavistus ruiskukkaa. Sen alkoholipitoisuutta on myös nostettu alkuperäisestä 4,7 tilavuusprosentista.

Pyynikin käsityöläispanimon olutmestari Tuomas Pere kertoo alla näkyvällä videolla kokoomuksen kansanedustajille Sinuhe Wallinheimolle ja Jaana Pelkoselle oluesta ja sen syntyprosessista. Kokoomusolut tulee myyntiin kauppoihin ja sitä voi myös ostaa suoraan Pyynikin käsityöläispanimolta.

