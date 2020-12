Tässä on FSB:n myrkky-ryhmä, jota epäillään Navalnyi-iskusta

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Bellingcat-tutkijaryhmän selvityksen perusteella Venäjän FSB myrkytti oppositiojohtajan.

Venäjän turvallisuuspalvelu FSB oli oppositiovaikuttaja Aleksei Navalnyin myrkytyksen takana, itsenäisen Bellingcat-tutkijaryhmän ja The Insiderin yhdessä saksalaisen Der Spiegelin ja amerikkalaisen CNN:n tekemässä selvityksessä kerrotaan.

Muun muassa matka- ja puhelintietoihin perustuva raportti löytyy tästä. Sen mukaan myrkkyihin erikoistunut salainen FSB:n yksikkö on varjostanut Navalnyitä siitä lähtien kun hän ilmoitti pyrkivänsä Venäjän presidentiksi vuonna 2017. Yksikön jäsenten kerrotaan matkustaneen viimeisen kolmen vuoden aikana yli 30 kertaa samaan aikaan samoihin paikkoihin kuin Navalnyin.

Yksikön kerrotaan toimivan FSB:n Kriminalistiikan Instituutin puitteissa. Se tunnetaan myös Tutkimusinstituutti numero kahtena ja sotilasyksikkö 34435:nä. Vaikka yksikkö suorittaakin rikosteknisiä tutkimuksia, kuuluu sen tehtäviin Bellingcatin ja sen kumppanien keräämien tietojen mukaan myös salaisen myrkkyohjelman pyörittäminen.

Bellingcat kertoo tunnistaneensa kolme myrkky-yksikön tiedusteluvirkailijaa, jotka seurasivat Navalnyitä hänen kohtalokkaalla Siperian matkallaan Tomskin kaupunkiin, missä myrkytys tapahtui. FSB-miehet on tunnistettu Aleksei Aleksandroviksi, Ivan Osipoviksi ja Vladimir Panjeviksi. Kaksi ensimmäistä ovat koulutukseltaan lääkäreitä. Kaikkien kerrotaan matkanneen peitehenkilöllisyyksien turvin. Kolmikon tukena oli viisi muuta yksikön virkailijaa. Bellingcat on julkaissut passikuvat ja laajasti taustatietoja FSB:n virkailijoista.

FSB:n ryhmä seurasi puhelutietojen perusteella Aleksei Navalnyitä tiiviisti myrkytystä edeltvinä päivinä ja tunteina. Julkisuudessa on jo aiemmin kerrottu Navalnyin olleen matkallaan jatkuvassa Venäjän turvallisuuspalvelun seurannassa.

– Tämä raportti paljastaa ensi kertaa tietoja, jotka yhdistävät Venäjän kotimaan turvallisuuspalvelut suoraan Navalyin myrkytyksen elokuussa 2020, selvityksessä todetaan.

Bellingcatin hankkimien yksityiskohtaisten tietojen perusteella vaikuttaa sitä, että FSB:n iskuryhmä yritti myrkyttää Aleksei Navalnyin myös heinäkuussa Kaliningradissa. Operaatio meni kuitenkin pieleen ja ainoastaan Navalnyin Julia-vaimo sai rajuja, mutta vain vajaan vuorokauden ajan kestäneitä oireita.

Aleksei Navalyi on julkaissut tuoreista paljastuksista alla näkyvän vajaan tunnin mittaisen videon.

– Minä tiedän, kuka yritti tappaa minut. Minä tiedän, missä he asuvat, missä he ovat töissä. Minä tiedän heidän oikeat nimensä ja heidän peitenimensä. Minulla on heidän kuvansa, hän toteaa videolla.

Amerikkalainen CNN on tehnyt tutkimuksista oman reportaasinsa. Sen trailerissa toimittajat muun muassa vierailevat yhden epäillyn myrkkymiehen ovella (toinen video alla).

CNN пришла домой к одному из фсб-шных убийц, Таякину. Просто посмотрите на его лицо, когда они спрашивают, отравил ли он Навального pic.twitter.com/X3iG4d3J50 — Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) December 14, 2020