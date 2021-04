Tässä on autokorjaamoiden ”musta lista” – vältä näitä autoja

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Osa autoista voi olla tikittäviä aikapommeja.

Ruotsalaislehti Aftonbladet on listannut käytetyt autot, joiden ostamista kannattaa harkita kahdesti. Tiedot perustuvat autokorjaamoiden haastatteluihin, joissa korjaamoja pyydettiin listaamaan mallit, joissa paljastuu eniten vikoja ja joita joudutaan useimmin korjaamaan.

1. DSG-vaihteistolla varustetut Volkswagenit, Skodat ja Audit

Lehden listauksessa ”tikittävinä aikapommeina” mainitaan Volkswagenin, Skodan ja Audin autot, joiden automaattitekniikka perustuu DSG-teknologiaan eli niin sanottuun kaksoiskytkinvaihteistoon. Kaksoiskytkinvaihteisto on puoliautomaattinen vaihteisto, jossa on kaksi erillistä kytkintä, toinen parillisille ja toinen parittomille vaihteille. DSG-vaihteiston tyyppiviat ovat erityisesti Wolkswagenille yleisiä, ja yhtiö on kutsunut aiemmin esimerkiksi Kiinassa kyseisellä vaihteistolla varustettuja autoja korjaukseen.

Korjaamoiden mukaan DSG-vaihteistossa paljastunut vika saattaa maksaa 15 000-20000 Ruotsin kruunua, mikä vastaa noin 1500-2000 euroa.

Volkswageneissa on todettu vikoja myös näiden autojen vauhtipyörissä. Kolmas vanhoja Volkswageneita piinaava vika liittyy jakohihnoihin. Ongelmia esiintyy erityisesti bensiinimoottorilla varustetuissa malleissa, jotka ovat vuosimalliltaan vanhempia kuin 2014.

2. BMW dieselautot

Vuosimallin 2011 ja sitä uudemmissa BMW dieselautoissa on todettu ongelmia pakokaasun takaisinkierrätyksessä eli niin sanotussa EGR-järjestelmässä. Vian pikainen korjauttaminen on erityisen tärkeää, sillä se saattaa aiheuttaa korjaamattomana jopa tulipaloriskin.

BMW:n osalta listauksessa mainitaan erikseen N47-moottorilla varustetut autot, jollainen on ainakin 118d, 120d, 318d, 320d and 520d -malleissa. N47-moottorin tyyppivika on jakopään ketjun venyminen, samalla tavalla kuin Volkswagenin TSI-koneessa.

3. 350-moottorilla varustetut Mercedes-Benzit

Myös näissä autoissa on todettu tavanomaista enemmän vikoja jakohihnojen kanssa.

4. Renault Clio

Autokorjaamoiden mukaan ranskalaisten autojen korjausaltis maine ei ole sattumaa. Korjaajien mukaan erityisesti Renault Cliossa jakohihna ja vesipumppu voidaan joutua vaihtamaan jopa neljän vuoden välein. Kustannusarvio tämänkaltaisille remonteille on noin 2000 euron luokkaa.

Ranskalaisissa autoissa on korjaajien mukaan myös paljon sähkövikoja.

5. Volvo

Vaikka Volvot ovat pääosin kestäviä ja luotettavia autoja, on tietyissä malleissa korjaamoiden mukaan myös vikoja. Yleisesti ne liittyvät autojen sähköjärjestelmiin ja elektroniikkaan.

– Vanhemmat autot varoittavat yleensä turvatyynyjärjestelmästä. Muuten kyse on yleisesti sähköisistä vioista, eräältä korjaamolta kommentoidaan.

Suositussa V70-mallissa sähkövikoja on todettu myös käsijarrussa, joka on saattanut johtaa jarrun lukkiutumiseen. Joidenkin korjaamoiden mukaan myös viisisylinteristä D3-moottoria tulisi välttää ja sijoittaa sen sijaan D4 ja d5 -moottoreilla varustettuihin malleihin.

Kaasuautoa harkitsevan tulisi korjaamoiden mukaan välttää ostamasta Volvon kaasuautoa, mikäli kyseessä on vanhempi malli. Ylläpito saattaa korjaajien mukaan tulla kalliiksi, sillä sekä polttoainejärjestelmän että säiliöiden rikkoutuminen on paljon todennäköisempää kuin vastaavan ikäluokan bensiiniautoissa.