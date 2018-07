Tässä grillaukseen mainio laatuviini

Punaporvari suosittelee ranskalaista, hieman tuhdimpaa punaviiniä paremman grillihetken kruunaajaksi.

Chateau Rollan de By (jostain syystä etiketissä ei ole a:n päällä hattua) on Alkon kallein porvarisviini. Sitä ei pidä sekoittaa sinänsä ihan kelpoon kaimaansa Château Roc de By:hyn, jonka saa pitkäripaisesta kympin halvemmalla. Vaikka Rollan de By on hinnakas, se on myös laadukas.

Tämä viini edustaa porvarisluokassa ehdotonta aatelia, jossa tällainen sanahirviö sallitaan. Itse tila on kasvanut 20 vuodessa piskuisesti parin hehtaarin palstasta yhdeksi Médocin isoimmista. Nyt yli 80 hehtaarinen tila on samalla nostanut profiiliaan merkittävästi myös laadullisesti. Rollan de By on yleisesti tunnustettu yhdeksi laadukkaimmista porvarisviineistä.

Viini on juuri nyt optimaalisessa juomakunnossa. Nyt verrattain kypsässä seitsemän vuoden iässä tämä viini lienee saavuttanut keskeisimmät ominaisuutensa, vaikka voisi tätä vielä vuoden pari säilyttääkin.

Yli 30 euroa on paljon porvarisviinistä ja tietysti huimahko hinta grilliviinistä, mutta siitä huolimatta suosittelen niille, jotka tykkäävät vähän tuhdimmasta viinistä grilliruoan kanssa. Tämän viinin vahvuuksiin nimittäin kuuluu joustavuus ruokayhdistelmissä. Se sopii niin pihvin kuin mausteisen kanan tai porsaanlihan kanssa. Verrattain tuhti alkoholipitoisuus (13.5 %) ei tällä kertaa haittaa, vaan oikeastaan tasapainottaa marjaisaa makua ja sopii rasvaiseen grilliruokaan.

