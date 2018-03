Tasavallan presidentti: Suomi valmis antamaan tukensa ja apunsa Britannialle

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö on antanut lausunnon Britannian hermomyrkkyiskun johdosta.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö toteaa, että Ison-Britannian maaperällä tapahtunut sotilasluokan hermomyrkyllä tehty murhayritys on järkyttävä teko ja erittäin vakava isku kansainväliselle turvallisuudelle.

– Suomi tuomitsee myrkyllisten kemikaalien käytön aseena kaikissa tilanteissa ja kenen tahansa toimesta, presidentti sanoo.

Sauli Niinistön mukaan on välttämätöntä, että tapaus tutkitaan perusteellisesti.

– Tapauksesta on saatava täysi selvyys ja syylliset on saatettava vastuuseen teostaan. Venäjän myötävaikutus asian selvittämiseksi on tarpeen. Molemmat tapauksen taustasta esitetyt vaihtoehdot, Venäjän tietoinen toiminta tai se, että vaaralliset aineet eivät ole sen hallinnassa, ovat hyvin huolestuttavia.

– Suomi on valmis antamaan kaiken tukensa ja apunsa Isolle-Britannialle. Keskustelemme asiasta tiiviisti muiden EU-maiden ja kumppaniemme kanssa, presidentti kertoo.