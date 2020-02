Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Sotilasaikakauslehden haastatteleman presidentin mukaan naapurimaassa historiankäsitys vaihtelee.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistöä on haastateltu Upseeriliiton Sotilasaikakauslehdessä. Häneltä kysytään, tulkitsemmeko Venäjän toimia liian optimistisesti.

– En ainakaan itse koe tulkitsevani Venäjää mitenkään ylioptimistisesti tai pessimistisesti. Uskon, että Suomessa sekä kansalla että päätöksentekijöillä on taustalla aika vahva tietoisuus siitä, mitä Venäjä on ja miten siihen tulee suhtautua, Sauli Niinistö vastaa.

Presidentti vastaa näin kysymykseen historian vääristelyistä Venäjällä:

– Emmeköhän me ole näiden vuosikymmenten aikana tottuneet siihen, että niin Neuvostoliiton aikaan kuin Venäjän aikaan heidän historiankäsityksensä on ollut hieman vaihtelevaa eikä ole aina perustunut oikeaan tutkimustietoon. Me tuomme faktat esiin.

Hän sanoo pitävänsä mahdollista Josif Stalinin ajan arkistojen avautumista askeleena ”ihan uuteen suuntaan”, jolle saattaa olla myös venäläisiä tarpeita.

– Tällä hetkellä olemme sen tiedon varassa, jota virallisia kanavia pitkin on saatu Venäjältä. Heillä on oma lainsäädäntönsä, jonka puitteissa toimitaan. Nyt näyttää, että on päästy eteenpäin.