Tasavallan presidentti IS:lle: Nukuttiin vähän niin kuin viatonta unta

Presidentti Sauli Niinistö pitää selvänä, että liikkumiskiellotkin voivat olla vielä tarpeen.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö sanoo Ilta-Sanomien haastattelussa, että Suomi on tilanteessa, jossa ongelmia tulee vain lisää. Tautimäärät kasvavat ripeästi.

– Kyllä siihen on reagoitava. Ehkä tulee joitain liikkumisrajoituksia, kuten meillä oli viime keväänäkin. En tiedä, tuleeko samanlaista, mutta pakko on reagoida.

Uutistoimisto TASS kertoi Venäjän olevan valmis toimittamaan Suomelle Sputnik V -koronarokotteen valmistamiseen sopivaa teknologiaa. Sauli Niinistön mukaan Venäjän presidentti Vladimir Putin on puhunut hänelle rokotteestaan monta kertaa.

– Tammikuussa hän kertoi keskusteluistaan mahdollisesta rokoteyhteistyöstä Euroopan kanssa ja valmiudesta avata sitä myös Suomeen päin. Hallitukselle tästä on raportoitu.

Hänen mielestään EU:n olisi pitänyt pystyä rokotteiden yhteishankinnoissa alueensa kansalaisille parempaan. Niinistön mukaan EU on kyllä pyrkinyt toimimaan niin kuin sen pitääkin, mutta onnistuminen herättää kysymysmerkkejä.

– Mitä on tilattu ja mitä on sitovalla tavalla luvattu, ratkeavat jossain muussa tuolissa kuin tässä. Epäilemättä niissä olisi pitänyt onnistua paremmin. Meillä on esimerkkejä maista, jotka ovat onnistuneet EU:ta paremmin haalimaan rokotteita itselleen.

Niinistö haluaa kiinnittää huomiota myös rokotteiden myyntiluvat hyväksyvän EMA:n toimintaan.

– Astra Zenecan kohdalla oltiin paljon jäljessä, nyt ollaan Johnson & Johnsonissa jäljessä.

Presidentti ei myöskään sulje pois mahdollisuutta, että Suomi pyrkisi hankkimaan rokotteita ohi EU:n.

– Jos ajatellaan tästä eteenpäin ja tilanne näyttää pahalta: virusmuunnokset leviävät kovaa tahtia myös Suomessa. Sellainen olisi todella hankala tilanne, jos kansa epätoivoisesti huutaa Euroopassa rokotettavaksi pääsyä ja maailmalla niitä on tarjolla. Kaikkia mahdollisuuksia on arvioitava avoimesti, hän sanoo.

Poikkeusoloista presidentti toteaa painottaneensa pitkään, että pandemia täyttää täysin sen poikkeusolojen tunnusmerkistön, jota valmiuslaki edellyttää vaaralliselta tartuntataudilta.

– On täyttänyt koko tämän ajan, kesää lukuun ottamatta.

Niinistö liputti myös ennakoivien toimien puolesta tammikuussa Presidentin kynästä -blogissaan.

– Se ei herättänyt kummempaa keskustelua. Luulen, että syynä oli se, että kun meillä oli pelkoja joulun ja uudenvuoden tautiräjähdyksestä ja niitä ei tullutkaan, nukuttiin vähän niin kuin viatonta unta, hän toteaa Ilta-Sanomille.