Tasavallan presidentti: Hiilineutraali maailma on mahdollinen

Sauli Niinistön mukaan tiede on kiistatta osoittanut tarpeen kiireellisille ilmastotoimille.

– Nuoren sukupolven esittämät vaatimukset ovat yksiselitteisiä. Oli ensiarvoisen tärkeää, että meille järjestyi tilaisuus kuulla heidän ääntään tämän huippukokouksen aluksi. Jos me epäonnistumme, heidän tulevaisuutensa on vaakalaudalla, sanoi tasavallan presidentti Sauli Niinistö YK:n ilmastohuippukokouksessa New Yorkissa maanantaina.

Hänen mukaansa maailmanlaajuinen siirtyminen hiilineutraaliuteen tarkoittaa yhteiskuntiemme kokonaisvaltaista muutosta.

– Puolinaiset toimet eivät riitä. Meidän on saatava kaikki poliittiset toimemme saumattomasti tehokkaiden ilmastotekojen tueksi.

Presidentti kertoi saaneensa huippukokouksen alla viestin lordi Nicholas Sterniltä: ”Kunnianhimo riippuu rahoituksesta ja rahoitus seuraa kunnianhimoa.”

– Suomi ja Chile vievät tätä ajatusta eteenpäin yhdessä puheenjohtamallaan valtionvarainministerien ilmastokoalitiolla. Helsingin periaatteet, joista tämä koalitio on sopinut, ajavat tarvitsemaamme systeemistä muutosta, Sauli Niinistö sanoi.

Hänen mukaansa ilmastotoimiin tarvitaan kaikkia valtiovarainministeriöiden hallussa olevia työkaluja.

– Verotusta ja budjetointia, julkisia investointeja ja hankintoja – kun nämä instrumentit valjastetaan palvelemaan ilmastotavoitteita, hiilineutraali maailma on mahdollinen.

Presidentti huomautti, että tämä maailmanlaajuinen aloite ei ole pelkkää puhetta epämääräisistä tavoitteista.

– Helsingin periaatteilla mobilisoidaan konkreettisia tekoja. Koalitioon kuuluu jo 40 sen tavoitteisiin sitoutunutta jäsentä. Uudet jäsenet ovat tervetulleita liittymään mukaan.

Sauli Niinistö kertoi kokoukselle, että Suomen nykyiset kansalliset ilmastotavoitteet ovat maailman kunnianhimoisimpia.

– Hallituksemme on sitoutunut saavuttamaan hiilineutraaliuden vuoteen 2035 mennessä. Pian sen jälkeen aiomme ensimmäisenä teollisena taloutena muuttua hiilinegatiiviseksi. Rima on asetettu erittäin korkealle. Halumme johtaa esimerkin voimalla. Siinä tavoitteiden asettaminen ei riitä. Ratkaisevaa on tulosten saavuttaminen, hän totesi.

Presidentti tunnusti, että tehtävä on vaativa.

– Meidän on nopeutettava päästöjen vähentämistahtia. Samalla on vahvistettava hiilinieluja. Mutta tiedämme myös, että tähän tarvittava teknologia ja innovaatiot ovat jo olemassa.

– Lopuksi haluan vakuuttaa, että me suomalaiset olemme täysin sitoutuneita määrätietoisiin ilmastotekoihin. Globaalisti, koalitioissa muiden kanssa ja kansallisesti. Haaste on valtava. Mutta niin on palkintokin: kestävä tulevaisuus seuraaville sukupolville. Meidän velvollisuutemme on taata se, tasavallan presidentti sanoi.