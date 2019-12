Tasavallan presidentti Ylellä: En vieläkään ole saanut selkoa al-Hol -toimista

Sauli Niinistön mukaan on äärimmäisen tärkeää, että hallitus nyt ’kokoaa tämän ajattelun’.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö oli lauantaina Yle Radio 1:ssä kansalaisten kyselytunnilla. Niinistöltä kysyttiin, onko hän valmis tukemaan päätöstä noutaa al-Holin leiriltä lapsia ja rikoksiin syyttömiä äitejä Suomeen.

– Mennään tähän kokonaisuuteen. Jos olen oikein ymmärtänyt, niin hallituksella on huomenna tarkoitus linjata. Minä valitettavasti en kovin mielelläni lähde tässä luomaan sitä painetta, että minä linjaan tässä ja hallitus sitten huomenna linjatkoon mitä linjaa, Sauli Niinistö aloitti.

– Mutta monia seikkoja tässä tietysti on otettava huomioon, ja niin hallitus varmasti tulee ottamaan. Nuo mainitsemanne inhimilliset seikat, toisaalta sitten minusta on syytä paneutua aika tarkkaan myös turvallisuustekijöihin – ei pelkästään siellä, vaan myös täällä.

– Ja ehkä kannattaa kiinnittää nyt huomiota siihen, että muissa pohjoismaissa ja aika pitkälti Euroopassakin linjana on toistaiseksi ollut se, että haetaan orpoja ja sairaita lapsia.

– Tässä on aika paljon linjaamista, ja joissakin maissa varmasti nuo linjaukset on tehty niin, että on ajateltukin, että ne jatkossakin elävät, presidentti sanoi.

Presidentiltä kysyttiin uudestaan, onko hän valmis tukemaan päätöstä.

– Niin, minä odotan kyllä hallituksen päätöstä ensin, ennen kuin lähden hallitusta tukemaan, Niinistö nauroi vastaukseksi.

Kysyjä halusi tietää myös politikoinnista asialla.

– Niin, tuossa näyttää olevan kovin erilaisia mielipiteitä. Eräs ongelma, johon itsekin olen tässä törmännyt, on se, että liikkeellä olevaa tietoa on kovin erisuuntaista. Ja se on varmasti tässä nyt hämmentänyt melkoisesti julkista keskustelua, presidentti kuvaili.

– Joudun kyllä tunnustamaan, etten minäkään ihan selkoa saanut, enkä ehkä vieläkään, että mitä kaikkea tässä nyt on jo tapahtunut. Mitä on mietitty, ja… Senkin vuoksi on minusta äärimmäisen tärkeää, että hallitus nyt ikään kuin kokoaa tämän ajattelun. Maanantaina me varmasti sitten kaikki tiedämme, mikä on hallituksen linja.

– Pitää olla selkeä käsitys siitä, missä olemme, ja sitten voi olla tietysti erilaisia mielipiteitä. Nyt ollaan vähän tilanteessa, jossa kukin pyrkii puhumaan sen tiedon varassa joka ehkä häntä eniten miellyttää, Niinistö totesi.

Seuraava soittaja toivoi, ettei tämän tyyppisissä asioissa olisi vastakkainasettelua.

– Olette tuossa varmana ihan oikeassa. Jos seurasitte A-studiota, olikos se eilisiltana vai edellisiltana, siellä oli neljä kansanedustaja eri puolueista. Minä ainakin panin merkille, että se keskustelu sujui sittenkin hämmästyttävän asiapohjaisesti. Että ei tässä kannata toivoa nyt kokonaan menettää!

Presidentiltä kysyttiin, mitä hän ajattelee hallitukselle asiasta tehdystä välikysymyksestä. Hän kertoi, ettei ole vielä ihan tarkkaan sitä lukenut.

– Mutta tietysti tämä on aika erikoinen tilanne, että moitteita kai on saanut edellinen hallitus… Ja nyt viittaisi kaikki siihen, että kun tämän hallituksen osalta välikysymystä käsitellään tiistaina, niin siinä tuleekin oikeastaan puntaroitavaksi tämän hallituksen maanantain päätös, presidentti pohti.

Tämä hänen mukaansa muistuttaa myös tilannetta, jossa niin ikään ensi viikolla hyväksyttävä hallitusohjelma palaa edelliseltä hallitukselta käsiteltäväksi – ”vähän erikoisessa muodossa – mutta tuleepa stten käsitellyksi”.