Tasa-arvoministeri Ylelle: Intersektionaalisuus on Maria Ohisalon käyttämä termi

Thomas Blomqvistin mukaan tasa-arvo-ohjelmassa ei puhuta ’intersektionaalisesta feminismistä’.

Hallituksen tasa-arvo-ohjelman ”intersektionaalinen feminismi” on herättänyt runsaasti keskustelua. Vihreiden puheenjohtaja, sisäministeri Maria Ohisalo on kuvannut sen olevan ohjelman ”ohjaava pääajatus”. Pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri Thomas Blomqvistin (r.) mukaan kyseistä ilmaisua ei kuitenkaan tasa-arvo-ohjelmasta löydy.

– Se on tapa lähestyä tätä asiaa ja sillä pyritään siihen päämäärään, mikä tässä tasa-arvo-ohjelmassa on. Elikkä suomalainen yhteiskunta olisi mahdollisimman tasa-arvoinen ja yhdenvertainen. Se on päätavoite ja tämä on yksi tapa tarkastella sitä ja päästä siihen tavoitteeseen, pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri Thomas Blomqvist sanoi Ylen aamussa.

Intersektionaalisuus merkitsee ministerin mukaan sitä, että huomioidaan muutakin kuin sukupuoli. Blomqvist korosti intersektionaalisuuden olevan ”työväline” näihin tavoitteisiin pääsemiseksi.

Ministeriltä kysyttiin, miksi puhutaan intersektionaalisesta feminismistä.

– Sitä sanaparia ei löydy tästä ohjelmasta. Se on sitten ministeri Ohisalon käyttämä termi, Thomas Blomqvist vastasi.

Hän jatkoi, ettei ole huono asia, jos ohjelma koetaan niin, että ”se myös täyttää ne vaatimukset”.

– Mutta tässä ohjelmassa ei ole muuta. Sitä intesektionaalisuutta on, mutta sanaparia ei esiinny tässä ohjelmassa. Minusta kuitenkin vaikka Suomi kuuluu maailman kärkimaihin, mitä tulee tasa-arvoon, niin meidän hallitus haluaa tehdä Suomesta tasa-arvon kärkimaan.

