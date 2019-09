”Tarvitsemme rahat heti” – yliopiston rehtorilta viesti HS:ssa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Jari Niemelä toivoo, että hallitusohjelman linjaukset eivät jää ”tyhjiksi sanoiksi”.

Helsingin yliopiston rehtori Jari Niemelä ihmettelee HS:n haastattelussa yliopistojen lisärahoituksen supistumista neljännekseen budjettikehyksessä luvatusta. Antti Rinteen hallituksen ensimmäisessä budjettiesityksessä yliopistojen perusrahoitusta lisätään 10 miljoonalla eurolla, joista Helsingin yliopiston osuus on kaksi miljoonaa.

– Sitä me emme ymmärrä, sillä meille oli sanottu, että yliopistoille on tulossa neljä kertaa 40 miljoonaa eli yhteensä 160 miljoonaa. Olemme myös yrittäneet vakuuttaa poliitikot, että me oikeasti tarvitsemme ne rahat heti, Niemelä sanoo HS:lle.

Mikäli budjettiesitys toteutuu, on Helsingin yliopistossa luvassa lisäsäästöjä, Niemelä toteaa.

Niemelä toivoo että hallitusohjelman linjaukset eivät jää ”tyhjiksi sanoiksi”. Ohjelmaa vaatii myös yliopistoilta paljon, kuten avoimia opintoja työssä käyville, aloituspaikkojen tuntuvaa lisäämistä ja koulutustason nostamista.

– Eihän se ole ilmaista, vaan jo nyt yksin avoimeen yliopistoon menee meillä vuodessa kaksi miljoonaa euroa, Niemelä sanoo.

– Suomessahan on sikäli surkea tilanne, että olemme jääneet alle OECD:n keskiarvon korkeakoulutettujen osuuksissa, eikä kansainvälisessä kilpailussa pärjää, jos ei ole osaamista. Eihän meille ole muuta kuin juuri brain power, ja jos se rapautuu, olemme kohta banaanivaltio.