”Tarvitsemme hihoja mihin niistää”

Kansanedustajan mielestä järeitä välineitä viruksen takia ei tarvita.

Lukuisat kansanedustajat puhuivat torstaina eduskunnassa koronaviruskeskustelussa käsienpesun ja yskimishygienian tärkeydestä.

Vihreiden Noora Koponen vei puheenvuorossaan asiaa pidemmälle.

– Me emme tarvitse hengityssuojaimia, tai muita järeitä välineitä. Niitä tarvitsevat henkilöstö terveydenhuollossa, jotka toimivat tartunnan saaneiden henkilöiden kanssa. Sen sijaan me tarvitsemme käsien pesua, hihoja mihin yskiä ja niistää sekä luottamusta yhteen maailman vahvimmista terveydenhuoltojärjestelmistä, Noora Koponen totesi.

Koposen mukaan ”Suomessa on riittävät resurssit ja välineistö tähänkin haasteeseen”.

– Viranomaisten tehtävä on huolehtia ajantasaisesta ja oikeellisesta tiedonkulusta viruksen seurannassa, ja meidän tehtävämme on tukea heitä siinä. Lapset voivat edelleen kulkea aamuisin koulumatkansa vailla huolta viruksesta ja käydä koulupäivänsä läpi turvallisesti. He eivät pelkää, jos me emme pelottele, ja sitä ei ole mitään syytä tehdä, kansanedustaja rauhoitteli.