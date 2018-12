Tarveharkinta herätti väittelyä – ”Moni yritys palkkaisi heti lisää”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Petteri Orpon mukaan osaavan työvoiman puute rajoittaa monien yritysten kasvua.

SDP:n puheenjohtaja Antti Rinne toteaa, ettei työvoiman tarveharkintaa tule poistaa monien alojen työvoimapulasta huolimatta.

Rinne kiisteli tiistaina järjestetyssä Keskuskauppakamarin puoluejohtajatentissä kokoomuksen Petteri Orpon ja keskustan Juha Sipilän kanssa tarveharkintaan liittyvien rajoitusten laajuudesta.

Sipilä kysyi SDP:n puheenjohtajalta, olisiko tämä valmis poistamaan tarveharkinnan asteittain seuraavan vaalikauden aikana.

– Siellä on paljon byrokratiaa, joka pitää poistaa. On kohtuutonta, että ihminen, joka on tullut Suomeen työnantajan pyytämänä, joutuu tällä hetkellä odottelemaan keskimäärin seitsemän kuukautta. Prosessia pitää nopeuttaa, tai työpaikka voi mennä ohi, Antti Rinne sanoi.

– Kannattaa olla sellainen systeemi, jossa suhdannemuutosten jälkeen Suomessa olevat voisivat edelleen jäädä maahan. Mutta en kannata tarveharkinnan poistamista.

Petteri Orpo huomautti, ettei työvoimapulaa tai kohtaanto-ongelmaa saada ratkaistua ilman suuria rakenteellisia uudistuksia.

– Eri puolilla Suomea jopa 30–40 prosenttia yrityksistä sanoo, että palkkaisivat heti työntekijöitä, jos osaavaa työvoimaa olisi saatavilla. Miksi antaisimme talouskasvun tyssätä siihen, etteivät yritykset löydä työvoimaa?

– Ja kyllä, tarveharkinta tällä hetkellä rajoittaa työvoiman saantia. Byrokratian vähentämiseksi teemme jo hartiavoimin töitä, että luvat saisi nopeammin, Orpo sanoi.

