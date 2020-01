Taru Tujunen: Kolme selitystä poliittiseen myllerrykseen

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kokoomuksen ex-puoluesihteeri sanoo, että luottamus auktoriteetteihin rakoilee.

Viestintätoimisto Ellun Kanojen toimitusjohtaja Taru Tujunen sanoo, että maailmassa käydään läpi suurta murrosta, eikä Suomi poikkea tästä. Hänen mielestään kyse on muusta kuin pelkästä puoluekannatusten muutoksesta.

– Kliseisesti voi sanoa, että mannerlaatat liikkuvat. Se merkitsee organisaatioille uusia asioita, eivätkä puolueet ole poikkeus, Tujunen sanoo Nykypäivä-lehdessä.

Eniten poliittisesta myllerryksestä näyttävät hyötyvän perussuomalaiset ja jonkin verran myös vihreät. Tujunen löytää tähän kolme selitystä.

Ensinnäkin vasemmisto–oikeisto-akseli on muuttunut monipuolisemmaksi ja saanut rinnalleen muita tekijöitä. Niitä ovat muun muassa vihreys, kansallismielisyys ja vapaamielisyys.

Toiseksi kansalaisten suhde auktoriteetteihin on muuttunut. Ihmiset eivät enää luota niihin yhtä vahvasti kuin ennen.

– Valtaa pitävät edelleen yhteiskunnalliset instituutiot, mutta ne ovat ikään kuin tyhjentyneet ihmisistä, Tujunen sanoo.

Kolmas seikka on uudenlainen puhevalta. Suurta julkisuutta voi nykyään saada ilman tiedotusvälineiden suodatusta käyttämällä uusia kanavia.

– Kaikki nämä johtavat siihen, että puhutaan identiteettipolitiikasta. Kaikkien kolmen suuren puolueen pitää miettiä, mikä on niiden suhde vanhaan valtaan versus uuteen valtaan, Tujunen toteaa.

Tujunen on kokoomuksen entinen puoluesihteeri. Viime kesänä hän arvioi vanhaa emopuoluettaan näillä sanoin: Ei ole kyse siitä, että on tehty vääriä asioita. On tehty oikeita asioita, mutta liian pitkään.

– Luulen, että olen edelleen samaa mieltä itseni kanssa, hän naurahtaa nyt.

Tujusen mukaan kokoomus on usein ollut historian ”oikealla puolella”. Se valitsi markkinatalouden kannattamisen vahvan valtiojohtoisessa Suomessa ja se kannatti EU-jäsenyyttä ensimmäisenä puolueena.

