Oulun epidemia jatkuu: 16 tartuntaa torstainakin

Tilanteen heikentymistä selitetään lomakauden aikana kasvaneella kontaktien määrällä.

Oulun kaupungin mukaan suurin osa viime aikoina vahvistetuista koronavirustartunnoista on peräisin anniskeluravintoloista ja perheen sisäisistä kontakteista. Tuntemattomien lähteiden osuus on noin 20 prosenttia.

Uusia Covid-19-tapauksia vahvistettiin torstai-iltapäivään mennessä 16 kappaletta, minkä sanotaan vastaavan viikon ”korkeahkoa tasoa”.

Joukkoaltistumisia on todettu kolme kappaletta, joista yksi on Oulun kaupungin Savotta-aukion päiväkoti. Altistuneiden määrä ei ole vielä tiedossa. Oulussa on asetettu tällä viikolla karanteeniin yhteensä 307 henkilöä eli lähes yhtä paljon kuin edellisellä viikolla.

Tartuntamäärien nousua on selitetty lomakauden ja juhlapyhien aikana kasvaneella kontaktien määrällä. Oulussa 14 vuorokauden ilmaantuvuusluku on 75,2 sataatuhatta asukasta kohti, kun koko Pohjois-Pohjanmaalla vastaava luku on 46,7.

Kaupungissa rokotettiin torstaina yli sata kaupungin koronavastaanottojen, näytteenoton ja koronataksin työntekijää. Ensi viikolla aloitetaan ympärivuorokautisessa hoivassa olevien ikäihmisten ja työntekijöiden rokotukset.