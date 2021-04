Tartuntojen määrä laskenut useamman viikon

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Uusien koronatapausten määrä on kääntynyt viimeisen viiden viikon aikana selvästi laskuun.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL:n mukaan tartuntoja on edelleen paljon, joten tilanne voi jälleen nopeastikin heiketä, jos ihmisten väliset kontaktit lisääntyvät lähiviikkoina merkittävästi ja virus pääsee leviämään väestössä vapaammin.

Tällä hetkellä todettujen tartuntojen määrä vastaa viime vuodenvaihteen ja loka-marraskuun tilannetta. Herkemmin tarttuvia muuntoviruksia on todettu koko maassa. Jotta suotuisa kehitys jatkuisi, rajoituksia on syytä purkaa asteittain ja tartuntojen määrän kehitystä tarkoin seuraten.

Epidemiatilanteissa on suuria alueellisia eroja. Heikoin tilanne on edelleen eteläisessä Suomessa, mutta esimerkiksi Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri HUSin alueella tapauksia on selvästi aiempaa vähemmän.

Viikolla 15 (ajalla 12.−18.4.) tartuntatautirekisteriin ilmoitettiin yli 1900 uutta tapausta, mikä on noin 600 tapausta vähemmän kuin edellisellä viikolla. Viikolla 15 tapauksia oli 60 prosenttia vähemmän kuin viikolla 10, jolloin tapausmäärä oli koko epidemia-ajan korkein (4941 tapausta).

Uusien tapausten ilmaantuvuus oli 35 tapausta 100 000 asukasta kohden, kun luku edellisellä viikolla oli 46.

Viimeisen kahden viikon aikana raportoitiin lähes 4500 uutta tapausta, mikä on noin 3000 tapausta vähemmän kuin kahden edellisen viikon aikana. Tartuntojen ilmaantuvuus oli 80 tapausta 100 000 asukasta kohden kahden viimeksi kuluneen viikon aikana, kun kahden edeltävän viikon aikana ilmaantuvuus oli 134.

Viikolla 15 koronatestejä tehtiin noin 104 000. Otettujen näytteiden määrä on tasaisesti pienentynyt viimeisen kuukauden aikana. Toisaalta myös positiivisten näytteiden osuus testatuista näytteistä on THL:n mukaan pienentynyt viimeisen kuukauden ajan, viikolla 15 osuus oli noin 1,8 prosenttia. Tämä merkitsee sitä, että tartunnat havaitaan edelleen tehokkaasti.

Koko maassa uusien kotimaisten tartuntojen tartunnanlähde selvisi yli 70 prosentissa tartunnoista. Viikolla 15 ulkomailla saatujen tartuntojen osuus oli 5,5 prosenttia. Näistä aiheutuneiden jatkotartuntojen osuus oli edellisen viikon tapaan 1,4 prosenttia kaikista tartunnoista.

Rokotukset näkyvät sairaalahoidon tarpeen vähenemisenä

Rokotteiden arvioidaan vähentäneen sairaalahoidon tarvetta. Jo yli 85 prosenttia koko maan 70 vuotta täyttäneistä on saanut yhden rokoteannoksen. Lääketieteellisten riskiryhmien arvioidaan pääosin saaneen ensimmäisen annoksensa toukokuun puoleen väliin mennessä.

Sairaanhoidon kuormitus oli suurimmillaan maaliskuun lopulla ennen pääsiäistä viikoilla 12 ja 13. Tästä sairaalahoidon yhteenlaskettu potilasmäärä on THL:n mukaan pienentynyt puoleen.

Tehohoidon potilasmäärä on viimeisen viikon aikana määrä pysynyt melko vakaana. Keskiviikkona tehohoidossa oli 35 potilasta, perusterveydenhuollon osastoilla oli 38 ja erikoissairaanhoidon vuodeosastoilla 69 koronapotilasta. Yhteensä sairaalahoidossa oli 142 potilasta koronataudin vuoksi.

Sairaalahoidon tarpeen ennustetaan tulevina viikkoina edelleen vähenevän.

Tautiin liittyviä kuolemantapauksia oli keskiviikkoon mennessä raportoitu yhteensä 899.