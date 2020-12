Tartuntojen kasvu on pormestarin mukaan taittunut Helsingissä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Jan Vapaavuoren mukaan rajoitusten teho riippuu siitä, kuinka vastuullisesti ihmiset käyttäytyvät.

Helsingin pormestari Jan Vapaavuori (kok.) kertoi kaupungin koronavirustilanteeseen liittyvistä ajankohtaisista asioista torstaina.

Viikko sitten tautitilanne oli jälleen niin huolestuttava, että Helsingissä jouduttiin ottamaan käyttöön varsin tiukat rajoitukset.

– Tämän jälkeen voin todeta kasvun taittuneen. Tautiluvut ovat edelleen korkeita, ja niitä pitää saada paljon pienemmiksi. Mutta ainakin tällä hetkellä näyttää siltä, että nousu ei ole enää jatkunut ainakaan kovin jyrkkänä, Vapaavuori sanoi Helsingin koronainfossa.

Kun Helsinki siirtyi leviämisvaiheeseen pari viikkoa sitten, todettiin neljä huolestuttavaa asiaa, joiden takia tiukemmat rajoitukset piti ottaa käyttöön.

Ensimmäinen oli sairaalahoidon tarpeen kasvu: nyt helsinkiläisiä on sairaalassa 49 ja tehohoidossa viisi.

Toiseksi viikko sitten nähtiin joukko huolestuttavia tapauksia ikääntyneiden hoidossa ja asunnottomien keskuudessa.

Kolmanneksi havaittiin tartunnanjäljityksen ruuhkautuneen, ja paikoitellen jäljityksessä on edelleen viivettä. Resursseja on lisätty koko ajan ja viiveet on saatu olennaisesti lyhennettyä.

– Neljänneksi havaitsimme, että suositusten ja rajoitusten noudattaminen ei ole ollut sillä tasolla, kuin sen olisi pitänyt olla, Vapaavuori sanoi.

Vapaavuori toteaa, ettei koronaepidemia ole asia, jota voi viranomaismääräyksillä täydellisesti säädellä. Kuntien ja viranomaisten keinovalikoima on rajallinen.

– Jokaisen täytyy kantaa vastuunsa ja skarpata. Juuri nyt on aika laittaa normaali elämä katkolle muutamaksi viikoksi. Rajoitusten teho on täysin riippuvaista siitä, kuinka vastuullisesti itse kukin käyttäytyy. Leviämistä ei estetä rajoituksilla eikä suosituksilla, vaan ihmisten vastuullisella toiminnalla.