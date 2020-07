Tartuntoja nyt THL:n mukaan kuin kesäkuun lopussa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Koronatartuntojen ilmaantuvuuden lasku on Suomessa pysähtynyt.

Epidemiatilanne on pysynyt Suomessa vakaana, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos kertoi torstaina. Koronatapausten viikoittainen määrä on hieman noussut, ja tartuntojen määrä on THL:n mukaan nyt ”samalla tasolla kuin kesäkuun lopussa”.

Viimeisen seurantaviikon (20.-26.7.) aikana tartuntatautirekisteriin ilmoitettiin 51 uutta koronatapausta. Kahden viimeisen seurantaviikon aikana uusien tapausten ilmaantuvuus on ollut yhteensä 1,7 tapausta 100 000 asukasta kohden.

Valtakunnallisesti tilanne on yhä vakaa, vaikka tartuntojen ilmaantuvuuden lasku onkin pysähtynyt, THL painottaa.

Suomen arvioitu tartuttavuusluku on THL:n mukaan tällä hetkellä 0,85 – 1,05.

THL vahvisti torstaina yhdeksän uutta koronatapausta. Yhteensä Suomessa on todettu 7423 tartuntaa.