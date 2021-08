Tartuntatautilakia ryöpytetään: Suorastaan karmeaa seurattavaa

Professorin mukaan erityisen pandemiasääntelyn tarvetta tulisi arvioida.

Kansainvälisen lain ja ihmisoikeuksien professori Martin Scheinin kuvaa tartuntatautilain tilapäismuuttelun olleen suorastaan ”karmeaa seurattavaa” prosessina ja tuloksiltaan.

Hän jakaa viestintäpalvelu Twitterissä Turun yliopiston valtiosääntö- ja hallinto-oikeuteen perehtyneen julkisoikeuden professorin Janne Salmisen näkemyksen pandemiasääntelyn uudistustarpeesta.

– Tartuntatautilaista on määräaikaisilla muutoksilla tullut sokkelikko, jossa sääntelyn ja sen toimeenpanon legitimiteetti on koetuksella. Jatkossa on harkittava, olisiko erityinen pandemiasääntely tarpeen, vaikka varautuminen on vaikeaa, Salminen toteaa Twitterissä.

– Nykytilanteesta voidaan oppia.

Salmisen kommentti liittyy tästä löytyvään Hufvudstadsbladetin uutiseen kahden metrin turvaväleistä teattereissa. Teatterialalla säännöstä on pidetty epäoikeudenmukaisena, sillä vaatimuksen nojalla teatterit voisivat ottaa katsomoon vain 10–20 prosenttia täydestä asiakasmäärästä. Esimerkiksi junassa tai bussissa vastaavaa vaatimusta ei ole.

Scheinin on Salmisen kanssa samaa mieltä.

– Tartuntatautilain kasuistinen tilapäismuuttelu on ollut karmeaa katsottavaa sekä prosessina että tuloksiltaan. Mutta silti tarvitaan isompi remontti: a) pandemialaki, b) valmiuslain remontti tai c) eduskunnan tarkastusvalta tartuntatautilain nojalla tehtäviin joihinkin päätöksiin, Scheinin sanoo.

– Valmiuslainsäädännön ja tartuntatautilainsäädännön tarkistukset varmasti ajankohtaisia. Valmiuslain tarkistamistarpeet ovat toki olleet tiedossa siitä asti kuin laki säädettiin, eikä väliin tullut perustuslain tarkistaminen sitä tarvetta poistanut, Salminen lisää.

Tartuntatautilaista on määräaikaisilla muutoksilla tullut sokkelikko, jossa sääntelyn ja sen toimeenpanon legitimiteetti on koetuksella. Jatkossa on harkittava, olisiko erityinen pandemiasääntely tarpeen, vaikka varautuminen on vaikeaa. Nykytilanteesta voidaan oppia. https://t.co/gwCcdomRqT — Janne Salminen (@jannejsalminen) August 7, 2021

Tartuntatautilain kasuistinen tilapäismuuttelu on ollut karmeaa katsottavaa sekä prosessina että tuloksiltaan. Mutta silti tarvitaan isompi remontti: a) pandemialaki, b) valmiuslain remontti tai c) eduskunnan tarkastusvalta tartuntatautilain nojalla tehtäviin joihinkin päätöksiin — Martin Scheinin FIN (@MartinScheininF) August 7, 2021

Valmiuslainsäädännön ja tartuntatautilainsäädännön tarkistukset varmasti ajankohtaisia. Valmiuslain tarkistamistarpeet ovat toki olleet tiedossa siitä asti kuin laki säädettiin, eikä väliintullut perustuslain tarkistaminen sitä tarvetta poistanut. — Janne Salminen (@jannejsalminen) August 8, 2021