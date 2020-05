Tartuntarypäs jäljitettiin: Varoitus ryhmäliikunnasta

Eteläkorealaistutkimuksen perusteella kova fyysinen harjoittelu tiiviissä ryhmissä voi kasvattaa koronavirustartunnan riskiä.

Yhdysvaltain tartuntatautivirasto CDC kertoo tutkimuksesta tässä. Siinä selvitettiin Etelä-Korean Cheonanissa helmikuun lopulla havaittua tartuntarypästä. Tutkijat onnistuivat sittemmin yhdistämään tartunnat tanssiliikuntatunteihin. Lopulta paljastui, että tartunnat olivat saaneet alkunsa Cheonanissa 15. helmikuuta järjestetystä liikunnanohjaajien koulutustilaisuudesta.

Tutkijoiden mukaan 27 tanssituntien vetäjää treenasi koulutuksen aikana yhdessä kovaa neljän tunnin ajan. Heistä kahdeksalta löydettiin myöhemmin koronaviruksen vasta-aineita. Maaliskuun 9. päivään mennessä 112 Cheonanissa todettua koronavirustapausta oli jäljitetty 12 eri urheilukeskukseen.

Tutkimuksen mukaan erittäin lievistä koronaoireista kärsineet liikunnanohjaajat olivat vetäneet tunteja noin viikon ajan koulutuksen jälkeen. He olivat kontaktissa tartunnan saaneisiin liikkujiin vain ryhmätuntien aikana. Yli puolet ryppään tartunnoista tuli tuntien aikana. Loput tartunnat tulivat liikkujien ja ohjaajien perhekontakteista sekä ystävien tai työtoverien tapaamisista.

Tutkijoiden mukaan suuret liikuntaryhmät pienissä tiloissa sekä harjoitusten kova intensiteetti saattoivat edesauttaa taudin leviämistä.

– Urheilukeskuksen kostea ja lämmin ilma yhdistettynä kovan fyysisen harjoittelun luomaan ilman pyörteilyyn voi aiheuttaa pisaroiden tiheämpää leviämistä, tutkimuksessa todetaan.

Huomiota kiinnitetään myös siihen, ettei tartuntoja havaittu syntyneen tilanteissa, joissa samassa tilassa järjestetyssä ryhmäliikunnassa oli vähemmän kuin viisi osallistujaa.

Eräs tartunnan saaneista ohjaajista opetti taas kovan tanssiliikunnan lisäksi myös joogaa ja pilatesta. Yksikään näillä tunneilla käyneistä ei kuitenkaan saanut tartuntaa. Tutkijat olettavat, ettei matalamman intensiteetin liikunta aiheuta samaa leviämisriskiä kuin kova harjoittelu.

Tutkimuksessa kerrotaan, ettei kaikkien urheilutiloissa vierailleiden henkilöllisyys ole tiedossa ja että on mahdollista, että joitain tartuntoja on jäänyt huomaamatta.

– Kovaa harjoittelua ahtaissa tiloissa sekä julkisia kokoontumisia pienissäkin ryhmissä tulisi välttää nykyisen epidemian aikana, johtuen pisaratartunnan kohonneesta todennäköisyydestä, tutkijat sanovat.

