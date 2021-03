Tartuntamäärät syöksyssä, näin rokotukset purevat Israelissa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Jo noin 60 prosenttia kansasta on saanut ainakin yhden annoksen koronarokotetta.

Rokotushankkeen eteneminen on kääntänyt koronavirusepidemian selvään laskuun Israelissa, jossa lähes 60 prosenttia kansasta on saanut ainakin yhden rokoteannoksen.

Toinen rokoteannos on annettu yli 4,5 miljoonalle henkilölle.

Tapausmäärät alkoivat laskea rajoitustoimien myötä tammikuun 17. päivän jälkeen, jolloin uusia infektioita vahvistettiin lähes 8 200 kappaletta päivässä. Tilanne pysyi melko vakaana helmikuun puolivälin ja maaliskuun alun aikana, jolloin päivittäisiä tartuntoja oli noin 4 000 kappaletta.

Epidemiassa tapahtui selkeä käänne maaliskuun ensimmäisellä viikolla, jolloin yli puolet aikuisväestöstä oli saanut ainakin yhden rokoteannoksen. Tämän jälkeen uusien tapausten määrä on ollut jyrkässä laskussa, ja uusia infektioita vahvistettiin maanantaina enää 669 kappaletta.

Jerusalem Post -lehden mukaan viimeaikaisista virustesteistä noin 1,5 prosenttia on ollut positiivisia. Tällä hetkellä vakavia tautitapauksia on 529 kappaletta ja 211 henkilöä on tehohoidossa.

Aiempia rajoituksia on pystytty purkamaan Israelissa jo alkukevään aikana koronatilanteen kohentumisen myötä.