Tartuntalääkäri varoittaa: Korona-aallon huippu ei ole ohi

Ilmaantuvuusluku ei lääkärin mukaan kuvaa riittävästi epidemian kulkua.

Suomessa pohditaan parhaillaan rajoituksista luopumista, koska koronatilanne vaikuttaa helpottavan lähiaikoina.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaava lääkäri Harri Marttila muistuttaa tiedotteessa, että korona-aallon huippua ei ole kuitenkaan vielä ohitettu.

Marttila viittaa sairaanhoitopiirinsä lukuihin. Tällä hetkellä 14 vuorokauden ilmaantuvuus Varsinais-Suomessa on 100 000:a asukasta kohti 1 329. Luku on hänen mukaansa yhä korkea, vaikka se onkin laskenut viime viikosta.

Näytteiden positiivisuusaste on Marttilan mukaan luotettavampi mittari kuin taudin ilmaantuvuus. Varsinais-Suomessa tutkituista näytteistä positiivisia on 44 prosenttia. Tämä on hänen mukaansa ennätyskorkea luku.

– Jatkossa kun arvioimme koronatilannetta, voimme seurata, milloin näytteiden positiivisuusprosentti kääntyy laskuun, hän sanoo.

Toinen mittari lääkärin mukaan on koronaviruksen määrä jätevedessä.

– Turussa koronaviruspitoisuus Kakolanmäen puhdistamon jätevesinäytteissä on kymmenkertaistunut muutamassa viikossa, Marttila toteaa.

Niin sanotut kovat mittarit ovat Marttilan mukaan sairaalakuormitus ja kuolleisuus.

– Sairaalakuormitus on Varsinais-Suomessa ollut pienessä vastamäessä kesästä alkaen, eikä ole meillä vielä lähtenyt laskuun.