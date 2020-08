Tartuntaennätyksiä ja helpotuksia rajoituksiin – tällainen on maailman koronatilanne

Koronatartuntoja on todettu maailmassa yhteensä lähes 21,5 miljoonaa.

Koko maailmassa koronaviruksen vuoksi on kuollut yhdysvaltalaisen Johns Hopkins -yliopiston ylläpitämän tilaston mukaan 771 471 ihmistä ja tartuntoja on todettu yli 21,47 miljoonaa.

Oseania

Australiassa on ilmennyt 17 koronavirukseen liittyvää kuolemantapausta sekä 284 uutta tartuntaa. Suurin osa kuolemista (16) ja tartunnoista (279) todettiin Victorian osavaltiossa, The Guardian kertoo.

Verkkouutiset uutisoi elokuun alussa Victorian osavaltion olevan katastrofitilassa ja ottaneen sen vuoksi käyttöön rajoitustoimenpiteitä, esimerkiksi ulkonaliikkumiskieltoja. Vaikka tartunnat ovat Victoriassa laskussa, jatkuvat hätätila ja siihen liittyvät toimet 13. syyskuuta asti, The Guardian kertoo.

Australian terveysministeri Greg Hunt on varovaisen optimistinen sen suhteen, että koronavirusrokote olisi saatavissa ensi vuonna. Hän toivoo, että rokotetta voitaisiin alkaa tuottaa Australiassa.

Euroopan tautienehkäisy- ja valvontavirasto (European Centre for Disease Prevention and Control) ECDC:n mukaan Oseaniassa tartuntoja on yhteensä yli 25 300. Eniten tartuntoja on todettu Australiassa (23 035), toiseksi eniten Uudessa-Seelannissa (1 271), sekä Guamilla (516), Papua-Uudessa-Guineassa (271) ja Ranskan Polynesiassa (166).

Aasia ja Eurooppa

Uuden-Seelannin Aucklandissa on havaittu 13 uutta tartuntaa sen jälkeen, kun maassa ehti olla sitä ennen 102 tartunnatonta päivää.

Etelä-Koreassa on todettu 279 uutta koronatartuntaa, South China Morning Post kertoo. Määrä on suurin päivän aikana havaittujen tartuntojen määrä maaliskuun jälkeen. Määrä nousi huomattavasti aiempana päivänä todetuista 166 tartunnasta.

Aasiassa tartuntoja on todettu ECDC:n mukaan yhteensä yli 5,5 miljoonaa. Eniten tartuntoja on Intiassa (n. 2,6 miljoonaa), toiseksi eniten Iranissa (341 070), kolmanneksi eniten Saudi-Arabiassa (297 315), neljänneksi Pakistanissa (288 717) ja viidenneksi eniten Bangladeshissa (274 525).

Irlannissa on todettu eilen lauantaina 200 uutta koronatartuntaa. Se on suurin yhden päivän aikana todettujen tartuntojen määrä sitten toukokuun, The Guardian kertoo.

Euroopassa tartuntoja on ECDC:n mukaan todettu yhteensä yli 3,2 miljoonaa. Eniten tartuntoja on Venäjällä (917 884), Espanjassa (342 813), Isossa-Britanniassa (316 367), Italiassa (253 438) ja Saksassa (223 453).

Turkissa uusia tartuntoja todettiin päivän aikana 1 256, mikä on suurin maassa päivässä havaittu tartuntamäärä kesäkuun jälkeen.

Afrikka

Etelä-Afrikan presidentti Cyril Ramaphosa kertoi BBC:n mukaan tartuntojen saavuttaneen maassa huippunsa, minkä johdosta rajoitustoimia höllennetään. Tupakan ja alkoholin myynti sallitaan jälleen. Lisäksi esimerkiksi pienet kokoontumiset sallitaan ja yritykset voivat jälleen avata oviaan.

Afrikassa tartuntoja on ECDC:n tietojen mukaan yhteensä noin 1,1 miljoonaa. Afrikan valtioista eniten tartuntoja on Etelä-Afrikassa (583 653), toiseksi eniten Egyptissä (96 336), kolmanneksi Nigeriassa (48 770), neljänneksi Ghanassa (42 210) ja viidenneksi Marokossa (41 017).