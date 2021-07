Outo ratkaisu: Maa sulkee koronaa sairastavat vankiloihin

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kambodžan tautitapaukset ovat nousseet kevään ja kesän aikana räjähdysmäisesti.

Kaakkois-Aasian Kambodžan kuningaskunnan hallitus on perustanut maahan 21 ”koronavankilaa”. Tautia sairastavien tulee pysyä näissä koronakeskuksissa negatiivisen testituloksen saamiseen asti. Asiasta uutisoi The New York Times.

Kambodža pärjäsi pitkään poikkeuksellisen hyvin koronan vastaisessa taistelussaan. Vielä helmikuun lopussa maassa oli raportoitu vain 500 tapausta eikä lainkaan kuolemia. Lauantaina 24. heinäkuuta maan luvut ovat kuitenkin nousseet jopa 72,104 tapaukseen ja koronakuolemiakin on 1,254. Nopean muutoksen arvellaan johtuneen helposti tarttuvista taudin varianteista sekä kansalaisten virheellisestä luulosta rokotuksen täyssuojaavuudesta.

Räjähdysmäinen hoidon tarve on pakottanut hallituksen ottamaan turvatoimet erittäin vakavasti – huhtikuussa maa julisti lain, jonka mukaan taudin tahallinen levittäminen saattaa johtaa jopa 20 vuoden vankilatuomioon.

Useita julkisia tiloja, kuten tapahtumakeskuksia ja kouluja on muutettu parintuhannen vuodepaikan karanteenikeskuksiksi. Monet keskuksien asukkaista ovat täysin rokotettuja ja täysin oireettomia, vakavat tautitapaukset puolestaan lähetetään sairaalahoitoon.

– Näen ainakin 10 ambulanssin tuovan ihmisiä päivittäin. Eikä pelkästään tänne, vaan myös muihin keskuksiin, kertoo eräs Koh Pichin tapahtumakeskuksessa kaksi viikkoa oireettomana viettänyt karanteenilainen.

Keskuksen hoitamisesta vastaavat nuoret kokohaalareihin ja kasvosuojiin pukeutuneet hoitajat. Jokaiselle asukkaalle annetaan numerosarja, ohut peitto ja lakana, jota käyttää hyttysverkkona. Jokainen saa myös neljä pulloa vettä päivässä ja kolme pientä ateriaa. Kahdeksan päivän jälkeen suoritetaan koronatesti ja tulokset ilmoitetaan karanteenin kymmenentenä päivänä. Karanteenista vapautuvat julistetaan päivittäin aamukuudelta rakennuksen kaiuttimista.