Täällä tartunnat leviävät taas yllättäen – ”on vain kestettävä”

Singapore tiukentaa koronarajoituksia.

Singapore on Etelä-Korean ja Taiwanin ohella ollut yksi Aasian suurista onnistujista koronapandemian aikana. Maassa on todettu hieman yli 61 000 tartuntaa, ja vain 31 koronan aiheuttamaa kuolemaa. Vauras kaupunkivaltio on purkanut joitakin rajoituksiaan, ja muun muassa kaavaillut muodostavansa matkustuskuplan Hong Kongin kanssa. Kyseistä kuplaa on suunniteltu jo syksystä alkaen, ja sen oli tarkoitus astua voimaan myöhemmin toukokuussa.

Nyt suunnitelman tulevaisuus on vaakalaudalla, sillä tartunnat ovat Singaporessa yllättäen nousussa, uutisoi CNBC. Perjantain alustavien tietojen mukaan maassa raportoitiin 52 uutta koronatapausta. Viranomaiset ovatkin jälleen tiukentamassa rajoituksia, kieltäen muun muassa ravintolakäynnit sekä laskien sallittujen kokoontumisten ihmismäärää kahteen. Maassa siirrytään myös laajalti etätöihin.

Todennäköisesti myös matkustuskuplan muodostamista lykätään. Uudet rajoitukset astuvat voimaan maanantaina.

Singaporessa asuva ruotsalainen Pernilla Hjelm Danielsson kertoo asukkaiden pitävän rajoituksia liiallisina.

– Tämä ei ole hauskaa, tämä on aika vaikeaa. Mutta mitä tässä voi tehdä, tämä on vain kestettävä. Olen iloinen siitä, että lapseni saavat käydä koulua ja voivat suorittaa lukukauden loppuun, hän sanoo Aftonbladetille.

Heikentyvä koronatilanne heijastuu myös Singaporen talouteen. Singaporelainen Straits Times Index-osakeindeksi laski yli kaksi prosenttia, ja etenkin paikallisten lentöyhtiöiden kurssit ovat laskusuunnassa, CNBC kertoo.