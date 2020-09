”Tarkoitus oli tappaa” – Aleksei Navalnyin tapauksessa erikoinen yksityiskohta

Kemiallisten aseiden asiantuntija Marc-Michael Blumin mukaan saksalaislaboratorion löydöksiä Aleksei Navalnyin tapauksessa käytetystä myrkystä voidaan pitää varmoina.

Saksan hallitus tiedotti keskiviikkona, että venäläinen oppositiovaikuttaja myrkytettiin Novitshok-perheeseen kuuluvalla hermomyrkyllä.

– Saksan hallitus ei paljastanut käytetyn kemiallisen aineen tarkkaa nimeä tai rakennetta, ja tämä luonnollisesti herättää kiinnostusta, mutta onko sillä lopulta väliä? Myrkky kuuluu sotilaskäyttöön valmistettujen kemiallisten aineiden perheeseen. Tästä tässä on kyse, Kemiallisten aseiden kieltojärjestö OPCW:n laboratorion entinen johtaja Blum toteaa Twitterissä.

Hän pohtii, voiko kyse olla samasta myrkystä, jota käytettiin Sergei ja Julia Skripalin myrkkyiskussa. Entinen venäläinen kaksoisagentti ja hänen tyttärensä yritettiin murhata Novitshok-aineella Britannian Salisburyssä vuoden 2018 maaliskuussa. Myrkyttäjät tunnistettiin myöhemmin Venäjän sotilastiedustelu GRU:n upseereiksi. Heidän yksikkönsä on yhdistetty myös toiseen myrkkyiskuun Bulgariassa.

Marc-Michael Blum avaa Navalnyin tilannetta tästä löytyvässä Meduzan haastattelussa. Jos myrkytykseen käytetään tällaista sotilastason hermomyrkkyä, on hänen mukaansa tarkoituksena ehdottomasti tappaa.

Blum nostaa myös esiin erikoisen yksityiskohdan Aleksei Navalnyin hoidosta.

– Minua askarruttaa se, että venäläinen sairaala kertoi hänen saaneen atropiinia, mutta he kertoivat myös hänen kärsineen erittäin matalasta verensokerista, hän sanoo.

Atropiinia annetaan hoitona muun muassa hermomyrkyille altistuneille. Aleksei Navalnyitä alkuun hoitaneen Omskin sairaalan lääkäri kertoi Navalnyin saaneen ”melkein heti” kaksi annosta atropiinia. Samaa hoitoa on jatkettu sittemmin Berliinin Charité-sairaalassa.

– Kun verensokeri on hyvin matalalla, nousee sykkeesi todella korkeaksi ja hikoilet. Atropiinia taas annetaan, kun syke on erittäin matalalla – sitä ei anneta, jos syke on korkealla. Tämä on hyvin epätavallista, Marc-Michael Blum toteaa.

Mikäli venäläissairaala todella antoi Navalnyille atropiinia, on tälle pitänyt Blumin mukaan olla jokin syy. Sellaista ei kuitenkaan ole kerrottu. Navalnyitä hoitaneet venäläislääkärit ovat sitä vastoin kiistäneet myrkytyksen ja väittäneet oppositiojohtajan kärsineen aineenvaihduntaongelmista ja matalasta verensokerista.

– Atropiinia ei anneta vakavasti sairaalle varotoimena, Blum toteaa.

Kemiallisten aseiden asiantuntija Dan Kaszeta on kiinnittänyt huomiota samaan yksityiskohtaan. Hän arvioi Twitterissä, että mikäli Navalnyi sai kaksi annosta atropiinia heti myrkytysoireiden alettua, saattoi hoito jopa pelastaa hänen henkensä.

What would be interesting is if the chemical would fall under Schedule 1 of the Annex on Chemicals of the #ChemicalWeaponsConvention and if it was the same chemical used in the Skripal case (which structure has not been publicly confirmed as well).

