Tarkista verokorttisi vuosituloraja

Arviolta jopa joka kolmannen palkansaajan verokortin veroprosentti on tällä hetkellä liian alhainen.

Verohallinto muistuttaa palkansaajia tarkistamaan oman veroprosenttinsa ja tekemään tarvittaessa muutosverokortin OmaVerossa vielä loppuvuodelle.

Jos veroprosentti on liian alhainen, loppuvuoden ansioita verotetaan lisäprosentin mukaan. Veroprosentti määräytyy koko vuoden tulojen ja vähennysten perusteella.

– Oma vuosituloraja kannattaa tarkistaa etenkin silloin, jos omissa palkkatuloissa tai tuloista tehtävissä vähennyksissä on ollut selkeä muutos, johtava veroasiantuntija Raili Knuutinen Verohallinnosta sanoo.

Tämä on ensimmäinen vuosi, kun suomalaisilla on verokortilla vain yksi tuloraja koko vuodelle. Palkkakausikohtaisia eli kuukausittaisia tulorajoja ei verokortissa siis enää ole. Siksi Knuutisen mukaan on erityisen tärkeää, että palkansaajat seuraavat omien vuositulojensa kehittymistä ja tekevät tarvittaessa muutosverokortin.

Myöskään erillistä sivutuloverokorttia ei tänä vuonna enää ole, vaan palkansaaja voi kopioida samaa verokorttia kaikille työnantajilleen. Verokorttia ei tarvitse antaa työnantajalle paperisena, esimerkiksi kuva verokortista riittää.

Verokortti kannattaa tehdä sähköisesti Verohallinnon OmaVero-palvelussa. Verokortin tekoa varten palkansaajan pitää aina etukäteen selvittää vuoden alusta kertyneet tulot ja verot, arvioida koko vuoden tulot sekä tiedot mahdollisista vähennyksistä, esimerkiksi matkakuluista ja kotitalousvähennyksestä.

Verokortin voi tehdä myös puhelinpalvelussa tai verotoimistossa.

OmaVerossa voi ilmoittaa jo nyt tälle vuodelle tulevia vähennyksiä, jotka myös vaikuttavat veroprosenttiin. Esimerkiksi kotitalousvähennyksen tai matkakuluja voi ilmoittaa verotukseen heti, kun kulut on maksettu.