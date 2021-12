Olli Luukkainen: Julkisen sektorin maksuvoima pitää turvata

Olli Luukkainen on Opetusalan Ammattijärjestö OAJ:n puheenjohtaja. (kuvaaja: Jussi Vierimaa)

Kirjoittajan mukaan uurastajia on palkittava, sillä Suomen talouskehitys on kääntynyt hyvään suuntaan.

Ajoittain, eri syistä, syntyy tai synnytetään kisailua tai kilpahuutoa siitä, mikä ammattiryhmä on tärkein tai merkityksellisin. Tämä ilmiö on ollut vakio silloin kun käydään virka- ja työehtosopimusneuvotteluja.

Kilpahuudot ovat luonnollisia, koska sitä kautta pyrkimyksenä on hakea tukea oman viiteryhmän vaatimuksille. On oikein nostaa esiin työn luonne ja sen merkityksellisyys, muulloinkin kuin sopimusneuvottelujen aikana. Se sen sijaan ei ole oikein, että pyritään tekemään tämä jonkin toisen ammattiryhmän kustannuksella.

Yksi perusasetelmista näyttää olevan, että vientisektorin olisi asetettava raamit koko sopimuskierrokselle. Lähes maailmanloppuun verrattavana uhkana nähdään, että julkinen sektori joskus saisi suuremmat palkankorotukset. Onpa jopa esitetty pysyvää ratkaisumallia, jossa yhdessä sovittaisiin ”Suomen malli”-nimisestä järjestelmästä, jossa yksiselitteisesti julkisen sektorin tulisi sitoutua maksimissaan vientisektorin tasoisiin korotuksiin.

Edellä mainittu käytänne halvaannuttaisi ja vakiinnuttaisi palkkakehityksen nykyiseen asetelmaan. Yksityisen sektorin liukumien seurauksena julkisen sektorin palkkakehitys jumiutuisi pysyväisluontoisesti yksityisen sektorin alapuolelle. Epäoikeudenmukaisuuksia ei saataisi muutettua eikä palkkatasa-arvoa edistettyä ilman lupaa vienniltä.

Tuollainen ratkaisumalli ei ole mahdollinen. Jos jotain palkkakoordinaatiota halutaan, niin tarvitaan uudenlaista ajattelua.

Koronapandemia on nostanut vahvasti esille julkisen sektorin tärkeyden koko yhteiskunnan toimintojen jatkumisen suhteen. Ilman julkista sektoria ei terveydenhuolto, koulutus, sosiaaliturva, turvallisuus, infra jne. olisi toiminut niin erinomaisesti kuin se nyt on toiminut, vaikeissakin olosuhteissa erinomaisesti. Tuo kaikki on vaatinut osaavia, sitoutuneita uurastajia. Monet heistä ovat tehneet työtään uupumuksen rajamailla, osa jo uupuenkin työkuorman alla.

Kun onneksemme Suomen talouskehitys on kääntynyt hyvään suuntaan, on palkittava noita uurastajia. Koko yhteiskuntamme on siitä heille nyt velkaa. Sen tulee tapahtua edessä olevalla julkisen sektorin sopimusneuvottelukierroksella. Tarvitaan yli seuraavan sopimuskierroksen ylittävä palkkaohjelma, jolla sekä kompensoidaan palkkojen jälkeenjääneisyyttä että vahvistetaan julkisen sektorin työn veto- ja pitovoimaa.

Viime kädessä vastuu on valtiovallalla. Sen tulee turvata julkisen sektorin työnantajien maksuvoima. Muuhun osaan neuvotteluja valtiovallan ei tulekaan sormiaan pistää. Jos valtiovalta nostaisi ammattiryhmänä jonkin ammattiryhmän tärkeämmäksi kuin muut, niin samalla sen on sanottava kenelle ja miksi suuremmat palkankorotukset eivät kuulu.

