”Tärkeintä on saada Suomeen lisää työpaikkoja”

Kansanedustaja kehottaa edistämään paikallista sopimista ja vahvistamaan pk-yritysten toimintaedellytyksiä.

Keskustan kansanedustaja Olavi Ala-Nissilän mukaan voimavaroja tulisi jatkossa ohjata erityisesti nuorten, pitkäaikaistyöttömien ja osatyökykyisten työllistymiseen.

Hän kertoo olevansa Elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etlan kanssa samoilla linjoilla siitä, että työllisyyden vahvistaminen tulee olemaan myös seuraavan vaalikauden tärkeimpiä teemoja.

Etlan tiistaina julkaistun asiakirjan mukaan talouspolitiikan yleistavoite tulisi asettaa kahden prosentin keskimääräiseen kasvuun ja 75 prosentin työllisyysasteen saavuttamiseen vuoteen 2023 mennessä.

Ala-Nissilä arvostelee Etlaa työvoiman tarjonnan lisäämisen ja niin sanotun työelämän keppilinjan yksipuolisesta korostamisesta.

– Olennaisinta on kuitenkin luoda Suomeen lisää työpaikkoja. On myös muistettava, että työntekijät ovat jo joustaneet pitkälle esimerkiksi kilpailukykysopimuksessa, hän toteaa tiedotteessa.

Ala-Nissilä parantaisi erityisesti pk-yritysten toimintaedellytyksiä, sillä myös tulevaisuudessa uusien työpaikkojen arvioidaan syntyvän pieniin ja keskisuuriin yrityksiin sekä palvelualoille, kuten matkailuun.

– Keskustan yksi ratkaisu on paikallisen sopimisen lisääminen. Sitoudumme olemaan kiristämättä työllistävien pienyrittäjien verotusta, Olavi Ala-Nissilä sanoo.

Useat talousennusteet ovat arvioineet kasvun hidastuvan lähivuosina nykyisestä, osittain kansainvälisen epävarmuuden vuoksi. Näin ollen valtiontalouden kestävyydessä korostuvat ne ratkaisut, jotka ovat Suomen omissa käsissä.

– Huhtikuun eduskuntavaaleilla on tässä suhteessa isosti väliä. Tulevan talous-, työllisyys- ja veropolitiikan päälinjana on oltava osallistavan kasvun politiikka. Siis se, että kaikki suomalaiset saadaan mukaan – ja pidetään mukana. Iso asia tässä on perusturvan uudistaminen niin, että se on yksinkertaisempi, oikeudenmukaisempi ja kannustaa aina työntekoon, Ala-Nissilä toteaa.