Tarja Halosen Afganistan-puhe ihmetyttää – Evp-kenraali: En kyllä ymmärrä

Presidentti kertoi haastattelussa hämmentyneensä puolustusvoimien komentajan lausunnosta.

Kenraalimajurit (evp.) Jukka Sonninen ja Pekka Toveri eivät ymmärrä presidentti Tarja Halosen kommenttia puolustusvoimien komentaja Timo Kivisen Afganistan-lausunnosta.

– Pikkuisen hämmennyin nykyisen sotilasjohdon lausunnosta. He saivat siitä sotilaallista harjoitusta ja muuta, eikä heidän tietysti tarvitse ottaa muuta vastuuta, mutta on hyvä muistaa, että meillä on ylipäällikkö (tasavallan presidentti) joka arvioi kaiken, Tarja Halonen sanoi Iltalehden haastattelussa.

Halonen jatkoi, että sotilaiden tehtävä on kertoa, voidaanko operaatio suorittaa, mutta siviilipuolen poliitikot päättävät, lähdetäänkö siihen.

Hän otti kantaa puolustusvoimien komentaja, kenraali Timo Kivisen puheisiin. Kivinen sanoi syyskuun alussa STT:lle, että sotilaiden tehtävänä Afganistanin kriisinhallintaoperaatiossa oli turvallisen toimintaympäristön luominen eikä kansakunnan rakentaminen.

Tarja Halonen toimi tasavallan presidenttinä, kun Suomen lähdöstä Afganistanin operaatioon päätettiin vuonna 2002.

– En kyllä ymmärrä Halosen ”hämmennystä” ja kommenttia käskyvaltasuhteista. Ei kukaan niitä ole kyseenalaistanut, muun muassa Suomen sotilasasiamiehenä Yhdysvalloissa ja sotilastiedustelun päällikkönä toiminut Pekka Toveri sanoo Twitterissä.

Hän vastaa Halosen kommenttia kummastelleelle Jukka Sonniselle.

– Hämmästyin myös entisen ylipäällikön hämmästyksestä, mutta luulenpa, että kyse on semantiikasta. Sotilaiden tehtävä Afganistanissa ei ole sama kuin osallistumisen perustelu (purpose) ja koko operaation päämäärä (goal). Siis ongelma on kommunikaatiossa, jälleen, Sonninen itse arvioi.

Keskusteluun liittynyt kenraalimajuri evp. Markku Myllykangas toteaa, että hänen käsityksensä mukaan tällaisissa kriisitilanteissa sotilaiden on ensin turvattava toimintaympäristö muille toimijoille, jotta ne voivat puolestaan tehdä työtään.

– Ja kyllä meidän sotilaamme osaavat myös cimic-toiminnan [siviilien ja sotilaiden yhteistyö]. He eivät vaan katsele tähtäinten läpi, Myllykangas toteaa.

