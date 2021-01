Tarja Haloselta vetoomus vaaleista Ylellä: Eivät meitä sodatkaan pysäyttäneet

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Presidentin mukaan vaalien siirtämisen kynnys on pidettävä erittäin korkealla.

Presidentti Tarja Halosen mukaan tällä hetkellä ei pitäisi epäröidä kuntavaalien järjestämistä normaalisti huhtikuussa.

– Kyllä vakaasti olen sitä mieltä, että vaalit ajallaan.

Halosen mukaan Suomella on vahva traditio siitä, että vaaleja on pidetty vaikeinakin aikoina

– Ei pidätä kapinat tai sodat, Halonen muistutti ja toisti, että näillä näkymin kuntavaalit on syytä pitää ajallaan. Halonen vieraili Ylen Ykkösaamussa.

Julkisuudesssa on spekuloitu yhä vahvemmin kuntavaalien siirtämisestä, kun koronaviruksen muunnos jyllää ja rokotetoimituksissa on vaikeuksia. On ollut huolta muun muassa siitä, uskaltavatko seniori-ikäiset äänestää.

Vaalijohtaja Arto Jääskeläinen on muistuttanut siitä, että vaalien siirtäminen edelyttäisi lakimuutosta maaliskuun alkuun mennessä.

Halonen puolestaan muistutti siitä, että Suomessa on järjestelyjä, joilla voidaan kotonakin äänestää. Halosen mukaan kevät saattaa niin ikään auttaa tilannetta. Hänen mukaansa tuli harkita sitäkin, pitääkö vaalivirkailijat suojata rokotteilla.