Tarja Halonen Ylelle: Tunnen sympatiaa Pekka Haavistoa kohtaan

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Presidentti Tarja Halonen muistuttaa, että ministerit tekevät poliittiset linjaukset.

Presidentti Tarja Halonen arvioi, että perustuslakivaliokunnan syynissä oleva ulkoministeri Pekka Haavisto on joutunut osittain poliittisen ajojahdin kohteeksi. Hän sanoi Ylen ykkösaamussa kuulleensa arvioita, että nyt rakennetaan estettä Haaviston mahdollista presidenttiyttä vastaan. Presidentti antoi ymmärtää, että tulkinta ei ole hänen mukaansa väärä.

Halosen mukaan itse asiassa on kyse siitä, että ministerin on voitava johtaa ministeriötä.

– Sympatiat Pekka Haavistolle. Kyllä asoita on voitava valmistella, Halonen sanoi Ylen Ykkösaamussa.

Halonen vertasi al-Holia maamiinapäätökseen, joka eteni Halosen ollessa ulkoministeri. Presidentti muisteli, että tuolloinkin diplomaatit saattoivat olla asiasta eri mieltä, mutta siitä huolimatta maamiinasopimus ratifioitiin, jota päätöstä hän edelleen pitää hyvänä.

Haavistoa on syytetty al-Holissa siitä, että hän painosti virkamiestä laittomuuteen. Myös ulkoministeriön virkailijayhdistys on paheksunut Haaviston luoneen ministeriöön huonoa ilmapiiriä. Perustuslakivaliokunnassa selvitetään al-Holissa tapahtunutta päätösprosessia, joka on kriitikoiden mukaan epäselvä.

Halonen muistutti, että laillisuutta punnittaessa ministerin apuna on oikeuskansleri. Hän huomautti, että lopulta ministeri johtaa ministeriötä.

– On mahdollisuus virkamiehellä sanoa, että on eri mieltä. Jos ministeri ei pysty valmistelemaan, niin käy niin, että virkamiehet päättävät eikä ministeri.

Halonen on ihmetellyt, mikä al-Hol-päätöksissä on vaikeaa: lapsia pitää suojella ja mahdollisesti rikoksiin syyllistyneet tuomitaan kussakin maassa.