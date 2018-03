Tarja Filatov: SDP uudistaisi sosiaaliturvaa OECD:n pohjalta

SDP on valmistellut omaa uudistusehdotustaan etuuksien yhdistämisen ja työtuloihin yhteensovittamisen pohjalta.

OECD esitti keskiviikona julkaistussa Suomen maaraportissaan sosiaaliturvan uudistamisen suunnaksi eri etuuksia yhdistävää yleistukea. SDP:ssa sosiaaliturvan uudistustyötä vetävän kansanedustaja Tarja Filatovin mukaan SDP on tehnyt omaa sosiaaliturvan uudistamisen valmistelua juuri tältä pohjalta.

– OECD:n huolellinen analyysi päätyy johtopäätökseen, että lupaavin sosiaaliturvan uudistamisen suunta on etuuksien yhdistäminen ja työtulojen ja etuuksien yhteensovittamisen helpottaminen. SDP on tehnyt omaa sosiaaliturvan uudistamisen valmistelua juuri tältä pohjalta. Uudistuksen kirittäjänä on ollut Demarinuorten ensimmäisenä esittämä yleisturva, Tarja Filatov ketoo tiedotteessaan.

SDP:n puoluevaltuusto ja puoluekokous ovat linjanneet paremman perusturvan rakentamista eri sosiaaliturvan muotoja yhtenäistämällä.

– Itse näen tämän ehdottoman tärkeänä työhön kannustamisen keinona. Nykyisessä pirstaloituvassa työelämässä, jossa opiskelu, työ, yrittäjyys, perhevapaat ja työttömyys vaihtelevat, on tärkeää, että turvan taso on sama ja statuksen vaihtuessa ei tule byrokratiaa eikä tuloloukkuja. Samalla voidaan helpottaa työtulojen ja sosiaaliturvan yhteensovittamista siten, että työstä jää tekijälleen aina myös taloudellista hyötyä, Filatov toteaa.

Hänen mukaansa sosiaaliturvan uudistamisen tärkein ratkaistava kysymys on, kuinka byrokratiaa vähennetään ja työn tekemistä helpotetaan ilman, että köyhyys tai eriarvoisuus kasvavat. OECD:n raportti antaa hänen mielestään hyviä eväitä kotimaiseen keskusteluun tältä osin.

– Perusteellisen pohdinnan jälkeen olemme jo aiemmin omassa työssämme päätyneet saman suuntaisiin linjauksiin, Filatov jatkaa.

OECD:n raportti analysoi uudistamisen suuntina perustuloa ja yleistueksi kutsumaansa mallia, jossa etuuksia yhdistetään. Se päätyi selkeästi johtopäätökseen, jossa yleistuki onnistuu perustuloa paremmin tavoitteissa vähentää köyhyyttä ja parantaa kannusteita.

– Etuuksien uudistamisen ohella on panostettava myös palveluihin. Myös OECD esittää nyt huolen, että hallituksen suunnitteleman maakuntauudistuksen yhteydessä työvoimapolitiikan rahoitus uhkaa vähentyä, koska niihin ei tule korvamerkittyä valtionrahoitusta. Toivottavasti hallitus kuuntelee ulkopuolista kritiikkiä ja korjaa malliaan, Filatov huomauttaa.

