Tarja Filatov: Ehdokkuuksilla venkoilu estettävä lailla

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Eduskuntaan päässeiden eurovaaliehdokkuudet ovat herättäneet runsaasti keskustelua vaalien jälkeen.

SDP:n kansanedustaja Tarja Filatovin mukaan puolueiden kyseenalainen ehdokasasettelu pitäisi estää lainsäädännöllä.

Toukokuun lopussa pidättävissä europarlamenttivaaleissa on ehdolla yhteensä neljätoista juuri valittua kansanedustajaa.

Eduskuntavaalit ja eurovaalit ovat tällä kertaa poikkeuksellisen lähekkäin. Filatovin mukaan vaalisuma on aiheuttanut demokratian kannalta ongelmallisen tilanteen. Puolueilla on painetta saada näkyviä ehdokkaita, jotta ne saisivat mahdollisimman hyvän tuloksen.

– Mielestäni tämän venkoilun estäminen tarvitsisi tiukempia pelisääntöjä, lainsäädäntöä. Vaihtoehtoja on kaksi. Listavaali, joka poistaisi paineita henkilöiden suhteen, mutta en usko että siihen päästään, koska ihmiset haluavat äänestää puolueen lisäksi henkilöä. Toki listavaalista on sekaversioita. Mutta se saattaisi vähentää entisestään alhaista EU-vaalien äänestysprosenttia.

– Siksi tulisi säätää selvästi, että sinne mennään minne pyritään, Filatov toteaa blogissaan.

Eurovaaleissa ehdolla olevista kansanedustajista vasemmistoliiton Merja Kyllönen, perussuomalaisten Veikko Vallinjan ja vihreiden Mirka Soinikoski sanovat suoraan, että he eivät lähde EU-parlamenttiin, vaikka tulisivat valituiksi.

Kristillisdemokraattien puheenjohtaja Sari Essayah on puolestaan kertonut aiemmin, että on valmis lähtemään mepiksi Suomen puheenjohtajakaudeksi eli tämän vuoden loppuun asti, mutta vain siinä tapauksessa, jos kristillisdemokraatit eivät ole hallituksessa. Puoluetoveri Peter Östman on taas sanonut lähtevänsä eduskunnasta europarlamenttiin, mikäli hän tulee valituksi. Näin ovat ilmoittaneet myös ehdolla olevat perussuomalaisten kansanedustajat Laura Huhtasaari ja Sebastian Tynkkynen.

Eniten vastavalittuja kansanedustajia on ehdolla vihreillä ja perussuomalaisilla. Molemmista puoleista eurovaaliehdokkaina on neljä kansanedustajaa. Kokoomuksesta ehdolla ei ole yhtäkään kansanedustajaa.

– Perussuomalaisten Huhtasaari oli eduskuntavaaleissa ääniharava ja nyt hän on meppiehdokkaana. Hän ilmoitti lähtevänsä EU-parlamenttiin, jos tulee valituksi mepiksi. Miksi hän sitten pyrki eduskuntaan? Varmuuden vuoksiko, Filatov kysyy.