Venäjän väitetään menettäneen lähes 14000 sotilasta

Ukrainan asevoimien arvion mukaan Venäjä on menettänyt jo yli 13 800 sotilasta ja 1 375 panssaroitua miehistönkuljetusvaunua, kertoo The Kyiv Independent.

Tämän lisäksi Venäjän arvioidaan menettäneen 130 panssarivaunua, 84 lentokonetta ja 108 helikopteria sekä 70 raketinheitintä.

Ukrainan asevoimat on toistaiseksi onnistunut torjumaan hyökkäykset pääkaupunki Kiovaan ja aiheuttamaan hyökkääjille raskaita tappioita.

Venäjän joukkojen on kerrottu myös hylänneen esimerkiksi panssaroituja ajoneuvoja ja muuta kalustoa Kiovan pohjoispuolelle.

These are the indicative estimates of Russia's losses as of March 16, according to the Armed Forces of Ukraine. pic.twitter.com/QwOv9N1SSX

— The Kyiv Independent (@KyivIndependent) March 16, 2022