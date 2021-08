Tapetun sotilaan äiti raivoaa Joe Bidenille: Heikkoluonteinen

Arvostelu presidenttiä kohtaan on kiihtynyt Kabulin lentoaseman hyökkäyksen jälkeen.

Yhdysvaltain presidentti Joe Biden matkusti Delawaren osavaltioon vastaanottamaan Afganistanissa kaatuneiden sotilaiden arkkuja.

Kabulin lentoasemalla tehdyssä pommi-iskussa surmansa saaneiden 13 sotilaat ruumiit lennätettiin Doverin lentotukikohtaan. Räjähdyksessä kuoli yhteensä noin 170 ihmistä.

Osa veteraaneista ja sotilaiden omaisista on esittänyt kovaakin arvostelua presidentin Afganistan-politiikkaa kohtaan. Republikaanit huomauttivat Joe Bidenin katsoneen kelloaan seremonian aikana.

– Monet muistavat, kuinka kamalalta presidentti George H. W. Bushin kellovilkaisu näytti vaaliväittelyssä (vaikka meistä kaikista tuntui samalta debatin aikana). Mutta tämä on järkyttävää, ja se tullaan muistamaan, Arkansasin osavaltion kuvernööri Mike Huckabee kirjoittaa Twitterissä.

Newsweekin mukaan erään sotilaan äiti syyttää suoraan presidentti Bidenia poikansa kuolemasta. Kathy McCollum sanoi SiriusXM-radion haastattelussa, että 20-vuotiaan merijalkaväen sotilas Rylee McCollumin oli tarkoitus palata pian kotiin seuraamaan poikansa syntymää.

Kathy McCollum kuvaili Bidenia heikkoluonteiseksi ja dementoituneeksi surkimukseksi sekä arvosteli häntä äänestäneitä demokraatteja.

– Tämä oli tarpeeton sotku, sillä asiat olisi voitu hoitaa kunnolla. Heillä oli kuukausia aikaa siirtää kaikki pois Afganistanista, mutta he eivät tehneet näin. Ja sitten mitä, he lähettivät 6000 sotilasta paikan päälle, McCollum totesi.

