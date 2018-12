Tapaninpäiväksi kylmenevää poutasäätä

Tapaninpäivänä on pääosin kylmenevää poutasäätä. Lähinnä itärajan tuntumassa tulee heikkoa lumisadetta, kertoo Ilmatieteen laitos.

Maan länsi- ja eteläosiin on luvassa vielä aamulla vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin lumikuuroja, päivästä alkaen enimmäkseen selkeää tai puolipilvistä ja poutaa. Lämpötilat vaihtelevat -9…2 asteen välillä. Lapissa pakkanen painuu alle kymmeneen asteeseen.

Välipäiviksi on luvassa vaihtelevaa säätä. Torstaiyönä lännestä on tulossa uusi pilvisyys ja sadealue, ja koko Suomeen on odotettavissa lunta, joka voi lounaassa tulla räntänä.