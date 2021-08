Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Matkailu- ja Ravintolapalvelut valittaa hallinto-oikeuteen Pirkanmaan kahden metrin etäisyysvaatimuksesta.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on määrännyt Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntien asiakastiloihin kahden metrin etäisyysvaatimuksen sisätiloissa lukuun ottamatta ravitsemisliikkeitä ja anniskelualueita.

Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRan mukaan kahden metrin etäisyysvaatimus tekee asiakastiloissa sisällä järjestettävät tapahtumat mahdottomiksi järjestää tai ainakin taloudellisesti raskaasti tappiollisiksi. MaRa tekee aluehallintoviraston päätöksestä valituksen Tampereen Teatterikesän ja Tampereen Messujen asiamiehenä.

Järjestön mukaan aluehallintoviraston päätökselle ei ole tartuntatautilain mukaisia edellytyksiä. Pirkanmaalla on koronan takia sairaalassa vain 15 henkilöä, joista neljä tehohoidossa.

MaRan toimitusjohtaja Timo Lapin mukaan päätös vaikeuttaa entisestään viranomaisrajoituksista rajusti kärsineiden kongressien, messujen ja festivaalien sekä niiden työntekijöiden elpymistä koronakriisistä.

– Aluehallintoviraston päätös osoittaa, ettei viranomainen ota lainkaan huomioon niitä negatiivisia taloudellisia vaikutuksia, joita päätös aiheuttaa yrityksille ja niiden työntekijöille. Kongressi- ja messuyritykset ovat tilaisuuksien järjestämisen ammattilaisia, jotka osaavat järjestää tapahtumia sisätiloissa. Sama koskee Tampereen Teatterikesän sisätiloissa järjestettäviä teatterinäytöksiä. Päätös on Teatterikesän osalta kohtuuton siksikin, että se tulee voimaan kesken festivaalin, hän sanoo.

Tampereen Teatterikesän toiminnanjohtaja Hanna Rosendahlin mukaan he ovat joutuneet palauttamaan tähän mennessä 1 500 lippua asiakkaille erittäin kireässä aikataulussa.

– Tämä ihmetyttää, koska ihmiset istuvat teatterinäytöksissä riittävin etäisyyksin maskit kasvoillaan. Olemme vapaaehtoisesti rajoittaneet asiakaskapasiteetin puoleen normaalista. Asiakkaatkin ovat ihmeissään ja pettyneitä, koska he ovat odottaneet kulttuurielämyksiä jo kauan. Lisäksi Teatterikesän asiakasrakenne on sellainen, että suurin osa asiakkaista on jo rokotettu kaksi kertaa, hän toteaa.

Timo Lapin mukaan aluehallintoviraston päätös on lainvastainen ja loukkaa yritysten ja työntekijöiden perustuslaillisia oikeuksia.

– Lain edellyttämät yleiset hygieniatoimet asiakastiloissa ovat riittäviä ja tapahtumissa noudatetaan lisäksi THL:n ja OKM:n ohjetta koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi. Päätös ei ole välttämätön, kun huomioidaan, että rokotekattavuuden lisääntymisen ansiosta sairaala- ja tehohoidossa olevien potilaiden määrä on alhainen. Päätöstä ei voi tehdä yksin ilmaantuvuusluvun perusteella, kuten aluehallintovirasto on tehnyt, Lappi sanoo.

Hän toteaa, että elinkeinotoimintaa ei voida rajoittaa sillä perusteella, että jotkut henkilöt eivät ota rokotetta ja joutuvat sen vuoksi sairaalaan.

– Valitettavasti tuomioistuimen ratkaisu tulee vasta kuukausien tai vuosien päästä, eikä oikaisua saada heti aikaan. On kuitenkin periaatteellisesti erittäin tärkeää, että hallinto-oikeus ja mahdollisesti korkein hallinto-oikeus tutkii päätöksen lainmukaisuuden, Lappi sanoo.